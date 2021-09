[Vidéo] Tuto Express : diviser un écran Android en deux parties

Sur tous les appareils Android de moins de 5 ans, il est possible d’afficher deux applications en même temps : une en haut et une en bas. Même si le nom de cette fonctionnalité change parfois (multifenêtre, écran partagé, affichage fractionné), il s’agit de la même chose…

Le but de la manœuvre est très simple : il s’agit d’afficher une application sur la partie haute de l’écran et une autre appli sur la partie inférieure. Il est bien sûr possible de redimensionner la place occupée par l’une et par l’autre. C’est une idée parfaite pour afficher des contacts en haut et Tweeter en bas ou Skype en haut et Maps en bas même si certains utilisateurs sont devenus des virtuoses du multitâche…

La même fonctionnalité avec plusieurs noms

Cette fonctionnalité sympa n’a pas le même nom en fonction des marques et des surcouches Android, mais il n’existe que deux méthodes pour en profiter. La première consiste à aller dans le menu multitâche et à faire un appui court sur l’icône correspondante à l’appli que vous voulez voir en haut (vous sélectionnerez alors la seconde via un menu contextuel) tandis qu’avec d’autres, il faudra faire un appui long puis sélectionner l’icône avec les deux rectangles horizontaux. Petite palme de l’originalité avec Xiaomi et Samsung qui proposent un système avec des fenêtres flottantes à la Windows.

On vous explique tout dans ce nouveau format vidéo « Tuto Express », mais nous avions déjà abordé ce sujet dans cet article.