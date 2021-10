[Vidéo] Tuto Express : désactiver la correction automatique du clavier Android

Le correcteur automatique de votre clavier Android peut parfois vous mettre dans de sales draps. Taper trop vite et appuyer sur « Envoi » sans relire sa prose est un jeu très dangereux. On vous explique comment ne plus vous mettre dans l’embarras…

Avez vous déjà insulté votre patron de « courge » alors que vous vouliez écrire « courage » ou envoyé un gros mot à votre mère au lieu de dire « coucou » ? Si c’est le cas, vous savez à quel point c’est embarrassant. Le correcteur automatique du clavier Android peut souvent vous faire perdre la tête. Car après tout, qui a le temps de relire un SMS ou un message WhatsApp ? Il faut dire qu’avec les abréviations qu’on utilise, le dictionnaire de Gboard ou de Swiftkey perd souvent la boule et corrige n’importe quoi.

Une fonctionnalité pas évidente à trouver…

La solution consiste à le désactiver et à utiliser la bande de suggestions par exemple. Cette dernière vous affichera des mots qui sont potentiellement ceux qui correspondent à ce que vous voulez écrire. La différence ? C’est que là, c’est vous qui décidez et pas votre clavier Android ! On peut aussi demander au clavier de bannir les gros mots. Mais toutes ces fonctionnalités sont assez bien cachées dans le système. On les retrouvera dans Paramètres>Système>Langues et saisie (ou Paramètres>Paramètres supplémentaires>Langues et saisie chez Xiaomi). Dans cette section on pourra paramétrer son clavier pour le personnaliser au maximum…

