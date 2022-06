[Vidéo] Tuto Express : Comment économiser de l’espace sur votre compte Google ?

> Cliquez pour vous abonner à la chaîne YouTube Android MTV et découvrez pleins d’autres tutoriels !

Vous avez peut-être déjà reçu une notification de Google pour vous prévenir que votre espace de stockage atteignait presque la limite de 15 Go. Elle s’accompagne souvent d’une offre payante pour vous proposer de gonfler votre cloud. Même s’il ne s’agit que de 20 €/an pour profiter de 100 Go, nous trouvons que c’est un tarif très exagéré d’autant que Google fait énormément d’argent avec vos données personnelles. Comment faire alors pour éviter de sortir son portefeuille dans cette situation ? Il suffit de faire le ménage dans votre cloud de 15 Go avec l’application Google One. Cette appli vous permet de visualiser cet espace réparti entre Gmail, Google Photos et Google Drive.

L’appli Google One pour faire le ménage…

Vous pourrez alors supprimer les pièces jointes inutiles ou trop volumineuses, les documents trop vieux qui traînent sur votre Drive ou encore faire le ménage dans les doublons de Google Photos. Mais l’astuce que nous préférons c’est de réaliser une sauvegarde de vos vidéos pour les effacer de cet espace de 15 Go. Elles resteront sur votre smartphone et vous aurez une trace sur votre disque dur, mais elles disparaîtront de vos 15 Go. Vous pourrez alors économiser jusqu’à 8 Go puisque les vidéos sont des fichiers très lourds ! Enfin nous vous expliquerons comment diminuer la taille de vos photos en les compressant depuis Google Photos pour gagner encore de la place de ce côté. Attention, en optant pour cette astuce, faites en sorte de sauvegarder vos photos sur un autre support pour avoir une copie non compressée de chaque cliché.

Soutenez notre chaîne Android MTV !

Si vous avez apprécié cette vidéo, n’oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et un pouce en l’air. Si nous avons oublié quelque chose ou si vous trouver que nous racontons n’importe quoi, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ! Enfin, si vous avez des idées pour d’autres « Tuto Express« , dites-le nous ! Pour ne rater aucun article, vous pouvez aussi vous abonner à la mailing-list ou à notre compte Twitter !