[Vidéo] Tuto Express : 5 nouvelles fonctionnalités d’Android 12

Nous avons eu le privilège de tester Android 12 en version bêta depuis quelques mois, mais nous attendions le déploiement de la version finale pour faire une petite vidéo. Google oblige, ce nouvel OS a commencé son aventure sur les appareils de la gamme Pixel (à partir des 3 jusqu’au 6 et 6 Pro où Android est déjà pré-installé). Dans les prochaines semaines ce sera au tour des appareils récents et haut de gamme chez Samsung, OnePlus, Oppo, Honor, Vivo, Asus, Xiaomi, Sony, Nokia et Motorola, même si les smartphones plus anciens et moins « Premium » auront aussi le droit à leur version 12. On sait par exemple que chez Xiaomi, les gammes Redmi et POCO seront embarqués dans l’aventure, mais seulement à partir de 2022.

Dans cette vidéo nous allons donc voir 5 principales fonctionnalités d’Android 12 :

Dans Paramètres > Fond d’écran et style on va retrouver la fonctionnalité « Material You » qui permet de changer la couleur des menus en fonction de votre fond d’écran. Absolument inutile et donc indispensable.

Dans les widgets, on trouvera l'option Conversation pour placer le raccourci d'une conversation (SMS, messagerie) dans l'écran d'accueil.

La Capture d'écran défilante va non seulement enregistrer une image du contenu de votre écran, mais aussi la partie cachée pour capturer l'intégralité d'une appli par exemple.

Dans Android 12 on peut voir d'un seul coup d'œil si le micro et la caméra fonctionnent grâce à une pastille verte en haut à droite de l'écran (un peu comme avec l'appli Access Dots). Il est même possible de désactiver ces organes à votre convenance si vous avez peur d'être épié ou écouté.

Enfin, le Tableau de bord Confidentialité qu’on retrouve dans Paramètres>Confidentialité permet de voir quelles applis ont fait appel à quelles autorisations ces dernières 24 heures.

