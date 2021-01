Vidéo stock sur mobile Android : créez votre vidéo !

Vous êtes influenceur, YouTubeur ou dans le marketing ? Vous devez créer des vidéos sur Facebook, Viméo, Twitter ou Instagram ? Videvo est un site de vidéos “stock” permettant d’ajouter un petit plus à vos créations : séquence en 1080p ou 4K, animations, mais aussi musiques et effets sonores. Une mine d’or pour les vidéastes…

Que vous soyez influenceurs, YouTubeurs ou community manager, vous cherchez des vidéos libres de droits à intégrer dans vos créations et vos communications ? Le problème c’est qu’il est souvent nécessaire de travailler vos vidéos sur un ordinateur. Nous vous avions déjà parlé des solutions de montage pour mobiles Android ou iOS avec GOM Mix, FilmoraGo ou Adobe Premiere Rush, mais jamais de solution de “vidéos stock” comme Videvo.

Avec ce site vous récupérez directement sur votre mobile des vidéos, animations et fonds d’écran animés, morceaux musicaux ou effets sonores pour les incorporer dans vos montages. Libre à vous de les partager sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube et tous vos réseaux sociaux. Suivez le guide…

Pas besoin d’ordinateur pour vos créations audiovisuelles !

1/ 100% sur mobile

Il est possible d’utiliser les vidéos de Videvo sur un ordinateur avec un logiciel de montage, mais pourquoi ne pas le faire directement depuis votre smartphone ? Vous pouvez explorer les différentes catégories et commencer à télécharger des fichiers sans avoir à créer de compte. Cependant, créer un compte gratuit rend les téléchargements gratuits illimités, vous permet d’ajouter les clips que vous aimez à des collections personnelles et vous permet de consulter votre historique de téléchargements. Il est possible de le faire avec son compte Facebook ou Google.

2/ Un choix immense

Sur Videvo on trouve de tout : des animations (Motion graphics), des vidéos libres de droits (Stock videos) et ce qu’il faut pour vos pistes sonores (Music tracks & Sound effects). Vous pouvez utiliser le moteur de recherche (il faudra faire vos requêtes en anglais) ou regarder les vidéos les plus populaires du moment. Vous trouverez les fichiers dans différentes qualités : les vidéos annotées Free sont gratuites, mais pour celle avec un éclair, il faudra un compte Premium.

Il y a plusieurs types d’abonnements payants: Videvo Plus vous offre 25 téléchargements par mois pour 14,99 $/mois et Videvo Pro 50 pour 24,99 $/mois. Il est aussi possible de payer de manière annuelle, ce qui représente une économie de 20% et rend les téléchargements Premium illimités ! On offre aussi l’abonnement mensuel « Lite » avec 5 téléchargements Premium par mois pour 4,99 $/mois.

3/ Prêt à être monté

Une fois vos fichiers téléchargés, importez-les dans votre application de montage mobile : GOM Mix ou Adobe Premiere Rush par exemple. Plusieurs vidéos gratuites et toutes les vidéos Premium sont libres de droits : vous pouvez les intégrer à des vidéos commerciales tout à fait légalement sans mention (sauf si autrement spécifié pour certains clips gratuits).

4/ Pour tous vos réseaux sociaux

Dans notre exemple nous avons créé une vidéo et l’avons intégré à une Story Instagram. Vous pouvez intégrer vos créations à votre chaîne YouTube, un «Fleet» Twitter, Facebook, etc.