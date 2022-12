Urgences, SOS : voici comment votre smartphone peut vous sauver la vie !

Tout le monde ne le sait pas, mais votre smartphone dispose depuis quelque temps d’un ensemble d’outils pensés pour sauver votre vie et assister les secours. Pour que le mode Urgence n’ait plus de secret pour vous, voici un guide, tant pour iOS que pour Android.

Se préparer aux urgences sur iOS

Votre smartphone est devenu au fil des années votre compagnon du quotidien. Ce rôle est d’autant plus une réalité maintenant qu’il peut vous sauver la vie en cas de malaise ou d’accident. iOS intègre depuis quelque temps une suite d’outils, à préparer en amont, pour simplifier la gestion des urgences.

Remplissez votre fiche médicale

Il s’agit du premier point à faire avant toute autre action. Depuis l’application Santé de votre appareil Apple, cliquez sur votre photo de profil puis sur l’option Fiche médicale pour la modifier. Il est important de remplir les informations de manière exhaustive : votre poids et taille, mais aussi vos allergies, vos médicaments, vos antécédents… N’oubliez pas non plus votre groupe sanguin !

Ajoutez un contact d’urgence

En scrollant plus bas, vous pouvez Ajouter un contact d’urgence. Pensez donc à un ou plusieurs noms que vous souhaitez contacter en cas de besoin. Chez Apple, ces personnes sont notifiées dès la fin d’un appel d’urgence avec une position mise à jour régulièrement, afin que les contacts d’urgence puissent vous rejoindre.

Simplifiez l’accès secours

Toutes ces informations stockées sur votre iPhone sont essentielles, mais elles doivent être accessibles aux secours. Depuis l’application Santé, vous pouvez sélectionner l’option Afficher en mode verrouillé ainsi que l’option Appel d’urgence pour permettre à une personne d’accéder à votre fiche médicale depuis votre écran verrouillé. Pas d’inquiétude, cette option ne s’active que si le mode Urgence est opérationnel.

Facilitez l’appel d’urgence

Vous pouvez simplifier l’appel d’urgence depuis les paramètres de Santé. Plusieurs options sont disponibles en fonction du modèle, en utilisant les boutons de volumes et de démarrage. À noter, l’iPhone 14 inclut une détection autonome des accidents grâce à ses capteurs. Le cas échéant, il active automatiquement le mode urgence et peut contacter les secours par lui-même. Attention, ça ne marche pas à tous les coups…

Se préparer aux urgences sur Android

Android bénéficie aussi d’une solution Urgence. En fonction de la version du système, celle-ci peut s’avérer plus ou moins complète. Vérifiez en premier lieu si l’application Sécurité est installée, soit de manière autonome, soit dans les paramètres sous le nom Sécurité et Urgences.

Renseignez votre fiche médicale

Comme pour le mode Urgence d’Apple, il est possible ici aussi de remplir une documentation médicale pour faciliter le travail des secouristes. En premier lieu, pensez à vous connecter avec votre compte Google à l’application Sécurité. Une fois cela fait, depuis Informations médicales, vous pouvez ajouter toutes les informations clés sur votre situation médicale. C’est ici aussi que vous pouvez renseigner les proches à contacter en cas d’urgence.

Faites défiler un message

Vous pouvez demander au mode Urgence de faire défiler un message d’information sur l’écran verrouillé de votre smartphone. Pour quel usage ? Par exemple, pour diffuser en boucle votre groupe sanguin, ou encore votre identité, ou toute information utile. Vous pouvez activer cette option depuis le menu Affichage > Écran de verrouillage > Ajouter du texte sur l’écran, tout cela depuis les paramètres de l’application Sécurité.

Déclenchez le mode Urgence

Le déclenchement du mode urgence peut se faire de manière manuelle sur Android. Pour ce faire, vous appuyez 5 fois sur le bouton On/Off de votre smartphone. Il est aussi possible de configurer un déclenchement automatique du mode, en fonction de scénarios pensés par l’application Sécurité.

Quels modes Urgence chez Google ?

Vous trouverez dans l’application Sécurité plusieurs modes d’Urgence qui s’adaptent à diverses situations. En fonction des scénarios, Google a donc pensé aux options suivantes :