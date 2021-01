Tutoriel : Comment acheter facilement Bitcoins et cryptomonnaies chez Coinhouse

Anciennement « La Maison du Bitcoin », Coinhouse est une société française agrée par l’Autorité des Marchés Financier. Cette plate-forme permet d’acheter et de vendre 16 cryptomonnaies différentes, mais elle permet aussi de les stocker sur leurs serveurs…gratuitement et sans limite de durée. Comme sur chaque plate-forme sérieuse, il faudra envoyer 2 documents lors de l’ouverture d’un compte. Voyons comme cela se passe…

Pour acheter du Bitcoin, il faut forcément prouver son identité. Ce n’est pas parce que cette monnaie virtuelle ne dépend d’aucune banque centrale que l’on peut faire n’importe quoi. Une simple photo ou un scan de votre carte d’identité ou de votre passeport suffit. Mais pour éviter les usurpations d’identités, il faudra aussi envoyer un selfie avec un petit message qui stipule bien que vous voulez acheter des cryptomonnaies. Pourquoi ? Imaginez que quelqu’un tombe sur votre carte d’identité et l’utilise pour se fournir en Bitcoin ? Vous pourriez alors être tenu responsable de ce que cette personne achète : cartes Pokémon, intégral de Chantal Goya, Renault Fuego GTX 2 litres Turbo…

Ouvrir et valider un compte chez Coinhouse

1/ Ouverture du compte

Comme un site normal, il faudra remplir un petit formulaire et définir la nature du compte : Pro, Particulier ou Associatif. Choisissez votre mot de passe et entrez le numéro de votre carte d’identité ou de votre passeport.

2/ Votre pièce d’identité

Il faudra ensuite envoyer vers Coinhouse la photo ou le scan recto/verso de la pièce d’identité que vous avez choisi. Il faudra juste faire attention que l’image et les chiffres soient lisibles, mais en cas de pépin, Coinhouse vous préviendra.

3/ Votre « selfie »

Pour le selfie, vous pouvez le faire avec votre téléphone ou votre webcam. Il faut que votre visage soit reconnaissable et que le message « Je veux acheter des crypto-actifs avec Coinhouse » soit lisible, écrit à la main, daté et signé.

4/ Validation de compte en moins de 2 heures

Notre compte a été créé à 14h15 et il a été validé à 15h52. Même si cela prend un peu plus de temps, vous pouvez déjà acheter vos Bitcoins, Ripples, Litecoins, Ethereums, Tezos, Cardanos, etc. Avec ces deux documents, votre plafond est de 5000 € d’investissement : largement de quoi voir venir ! Ajoutez votre carte bancaire ou votre compte bancaire pour acheter/vendre…