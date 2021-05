TronScript : pour retaper un Windows à l’agonie

Reddit est un site Web communautaire d’actualités sociales où les participants votent pour les articles et liens proposés par les autres utilisateurs. C’est aussi un lieu de culture axé sur la science et les nouvelles technologies et c’est aussi l’endroit où est né TronScript. Vocatus, un utilisateur-bidouilleur de Reddit, a compilé une série de tâches permettant de nettoyer, désinfecter, réparer et optimiser un PC dans un gros script de 437 Mo. Il a été conçu pour lutter contre les malwares, les petites saletés (spywares, adwares, etc.) et autres résidus qui encombrent votre PC, le tout de manière automatique, sans que vous ayez besoin de le faire à la main. Tron se charge en effet d’automatiser 90% du travail, mais il est possible de passer en mode ligne de commande pour avoir plus de contrôle sur les opérations. Et il n’y a pas moins de 65 processus dans le script…

Un vaste champ d’action

TronScript va dans un premier temps créer un point de restauration, exécuter Rkill, vérifier, réparer WMI, sauvegarder la base de registre et exécuter McAfee Stinger. TronScript va alors passer au nettoyage et à l’optimisation du système : CCleaner, CleachBit, cache Windows Update, suppression de logiciels inutiles, désactivation de OneDrive, suppression des barres d’outils navigateurs et des tuiles inutiles. TronScript contient aussi pas mal d’antivirus : MalwareBytes Anti-Malware, Kaspersky Virus Removal Tool et Sophos Virus Removal Tool. C’est presque trop… TronScript va ensuite tenter d’apporter un peu de stabilité au système : vérification de l’image système, du registre, des autorisations, réparation du réseau, etc.

Lien : www.reddit.com/r/TronScript

Lancer TronScript sur un PC sous Windows

1/ La procédure

Pour télécharger TronScript, suivez notre lien et cliquez sur le lien du premier post (celui avec RELEASE inscrit). Il s’agit d’un fichier EXE auto-extractible. Décompactez-le et placez le fichier BAT et le dossier ressource dans le bureau. Attention, votre antivirus ne va pas aimer. Suspendez-le. Il faudra lancer le fichier BAT en tant qu’administrateur sur un OS en mode sans échec. Redémarrez le PC et durant le boot, tapez plusieurs fois sur F8 et lancez le Mode sans échec avec prise en charge réseau. Faites ensuite un clic droit dans tron.bat puis Exécuter en tant qu’administrateur.

2/ Comprendre les risques

TronScript peut endommager votre PC encore plus qu’il ne l’est déjà à cause des nombreuses tâches automatisées qui vont s’effectuer. Notez que vous perdrez aussi vos cookies, vos fichiers temporaires et d’autres éléments du système. Il faudra écrire en capitale I AGREE (« je suis d’accord ») avant de commencer la procédure. Tentez de récupérer le maximum de données avant de vous lancer (aidez-vous de Win PE ou de notre article sur les Live CD).

3/ Tout est automatique !

Ensuite, vous n’aurez pas besoin de faire grand-chose puisque tout est automatique. Si le PC redémarre pour une raison X ou Y, relancez tron.bat : le script reprendra là où il s’était arrêté. Désactivez la mise en veille et prêtez attention à ce qui est écrit dans la fenêtre si vous pensez que le script est bloqué. Pas de panique cependant, le processus complet prend entre 6 et 9 heures en fonction de votre ordinateur…

4/ Fin du processus

À la fin du processus, vous devriez voir une belle fenêtre verte rassurante, mais pour obtenir le journal et voir ce qui a été modifié sur votre système, il faudra aller dans C:\logs\tron. Notez enfin que vous pouvez lancer tron.bat en ligne de commande. Cela permet de passer certaines étapes par exemple. Lisez la notice à l’intérieur de l’EXE pour en savoir plus.

