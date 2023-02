Transférez des fichiers de téléphone à téléphone via Bluetooth

Pour partager un fichier avec une personne, il existe des tonnes de solutions : l’envoyer par e-mail, par WhatsApp, en utilisant un cloud, etc. Mais si la personne n’est pas très « connectée » (comme votre grand- mère), ou si vous n’avez pas accès à Internet, il reste le Bluetooth ! Ce protocole radio inventé par Ericsson dans les années 90 n’est plus très à la mode pour partager des fichiers : on l’utilise plus pour connecter ses écouteurs True Wireless (encore plus de nos jours où les prises jack se font rares), sa voiture ou des objets connectés.

Un Bluetooth qui a bien changé depuis les années 90

Il faut dire que le Bluetooth avait mauvaise presse au début d’Android : le protocole était peu sécurisé et il était aussi un peu gourmand en énergie. Avec la norme 4 du Bluetooth et son mode LE (Low Energy) sortit en 2010, son utilisation est presque transparente au niveau de la jauge de batterie. Avec la version 5 (2016), la portée s’est aussi grandement améliorée : entre 40 et 350 mètres alors qu’elle n’était que de 10 mètres max. De même la sécurité a été renforcée. Il est donc tout naturel de partager des fichiers (PDF, photos, vidéos MP4, etc.) en utilisant le Bluetooth. Voyons comment faire.

Partagez vos photos en utilisant le Bluetooth (OK Boomer)

1/ Activez le Bluetooth

Commencez par activer le Bluetooth sur les deux appareils si ce n’est pas déjà fait. Il suffit de faire défiler le panneau de notification du haut. Si vous ne trouvez pas, allez dans Paramètres et recherchez Appareils connectés, Connectivité ou tapez Bluetooth directement dans la zone de recherche. En fonction de votre surcouche et de votre version d’Android, cette option peut se trouver à différents endroits.

2/ Une association pas indispensable pour les photos

Il n’est pas nécessaire d’associer les deux appareils pour un partage de photos, mais pour d’autres fonctions, cela peut être indispensable. Faites un appui long sur l’icône Bluetooth de la zone de notification et faites Associer un appareil. Trouvez l’appareil qui recevra les données et tapez le code qui convient. Parfois, il suffit juste de vérifier que le code donné par le système est le même sur les deux appareils.

3/ Trouvez le téléphone de mamy

Mais pour notre affaire de photos, ce ne sera pas nécessaire. Sélectionnez des photos, cliquez sur l’icône de partage et sélectionnez l’appareil qui les recevra. Si vous ne le voyez, c’est qu’il est rendu invisible par défaut. Rendez-le visible dans les Paramètres Bluetooth.

4/ Dans la Galerie !

Sur le téléphone n°2, acceptez le transfert. C’est très rapide et la qualité sera identique à l’originale contrairement à WhatsApp ou Telegram qui compressent un peu les images. Les photos ainsi réceptionnées seront visibles dans votre Galerie ou votre explorateur de fichier à l’onglet Bluetooth.