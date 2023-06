Top 4 logiciels de réparation Android (Samsung) en 2023

Avec la popularité croissante des smartphones Android, il n’est pas rare de rencontrer des problèmes techniques qui peuvent entraver l’expérience utilisateur. Que ce soit un écran cassé, un système gelé ou des erreurs logicielles, ces problèmes peuvent être extrêmement frustrants. Heureusement, il existe aujourd’hui des logiciels de réparation spécialisés conçus pour résoudre ces problèmes et redonner vie à votre téléphone Android, notamment aux modèles Samsung qui sont parmi les plus populaires.

Dans cet article, nous allons vous présenter quatre logiciels de réparation Android/Samsung qui se sont révélés être parmi les meilleurs sur le marché. Ces outils offrent des solutions pratiques pour diagnostiquer et résoudre une gamme de problèmes courants, vous permettant ainsi de récupérer votre téléphone en toute simplicité et de prolonger sa durée de vie.

Pourquoi avez-vous besoin d’un logiciel de réparation Android ?

Un logiciel de réparation Android gratuit/payant peut être utile dans différentes situations. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez en avoir besoin :

Problèmes de performance : Si votre appareil Android est lent, se fige fréquemment ou rencontre des ralentissements, un logiciel de réparation Android Samsung ou autre marque peut vous aider à identifier les causes sous-jacentes du problème et à les résoudre.

Tableau de comparaison des 4 logiciels de réparation Android/Samsung

Voici un tableau qui comparent plusieurs aspects des 4 logiciels de réparation Android/Samsung afin de vous aider à choisir le meilleur :

Logiciels Compatibilité Réparation du système Android Fonctions supplémentaires Prix DroidKit Les appareils Samsung qui tournent sous Android 6 à 13 Oui, réparation totale du système Android Oui, il peut récupérer les données avant/après la réparation du système 33.54 € Phone-Doctor Plus La majorité des appareils Android Non, il peut juste nettoyer les fichiers et les applications inutiles Non Gratuit All-in-one Toolbox La majorité des appareils Android Non, il peut juste nettoyer les fichiers et les applications inutiles Non Gratuit Greenify Certains appareils Android Non, il vous guide à trouver une entreprise qui peut réparer votre téléphone Non Gratuit

Top 4 des logiciels de réparation Android

Voici les 4 meilleurs logiciels de réparation Android/Samsung.

1- DroidKit

DroidKit est le meilleur logiciel de réparation système Android/Samsung existant. L’outil est très performant lorsqu’il s’agit de la réparation du système et les résultats sont garantis à 100%. Contrairement à d’autres outils, DroidKit répare entièrement le système de votre téléphone/tablette Android/Samsung et supprime tous les problèmes que vous aviez auparavant. Ainsi, il vous permet de récupérer vos données perdues après la réparation.



Avantages

Vous pouvez l’utiliser sur Windows comme sur Mac.

Il est compatible avec tous les appareils Android Samsung qui tournent sous Android 6 à Android 13.

Il est facile à utiliser.

Il répare complètement le système Android et peut fixer les plus gros problèmes comme avoir un écran noir, ou le blocage du système.

Il contient différentes fonctionnalités supplémentaires telles que le déverrouillage sans code , le déblocage FRP et la restauration des données perdues.

Inconvénients

C’est un logiciel payant, mais il vous offre une durée de 60 jours pour un remboursement total s’il ne fonctionne pas correctement pour vous.

Prix : 33,54 € par an.

Comment réparer Android/Samsung via DroidKit :

Vous devez d’abord installer DroidKit sur votre ordinateur puis lancez-le.

sur votre ordinateur puis lancez-le. Cliquez ensuite sur “Réparateur OS” puis sur Commencer et connectez votre téléphone au PC/Mac.

Téléchargez le firmware adapté à votre téléphone.

Suivez les instructions affichées dans l’écran pour connecter votre téléphone en mode de récupération.

Pour finir, suivez les indications affichées dans l’écran pour réparer Android/Samsung.

2 – Phone-Doctor Plus

Avez-vous entendu parler de Phone Doctor Plus ? Ce logiciel est l’un des outils idéaux pour la réparation des téléphones. Comme son nom l’indique, il est parfait pour l’état du système d’un téléphone Android. En outre, il peut vérifier les problèmes et effectuer des réparations si nécessaire.

Le programme est pratique pour résoudre les problèmes de faible priorité, soulageant ainsi votre téléphone d’une pénurie de logiciels. Pour un utilisateur moyen d’Android, il est pratique à utiliser et peut facilement vous mettre sur la voie. L’accès à Phone Doctor Plus est gratuit sur le Google Play Store, et le téléchargement et l’installation sont rapides.

Avantages

Il résout les problèmes logiciels en quelques minutes.

Convivial, mais nécessite quelques connaissances techniques pour fonctionner.

Utilisation gratuite.

Inconvénients

Ne répare pas le système Android, il peut juste nettoyer des fichiers ou supprimer des applications.

Prix : Gratuit.

3 – All-in-one Toolbox

All-in-one Toolbox, est un autre outil de premier ordre pour la réparation des logiciels Android. AIO est un ensemble mobile optimal pour réparer les applications et les logiciels du système Android. Il a des fonctions telles que l’optimisation des performances du système Android et la fourniture d’une expérience utilisateur actualisée pour tous les utilisateurs d’Android.

Parmi les autres opérations qu’il effectue comme la plupart des outils de réparation, citons l’augmentation de la mémoire RAM et du stockage. Mieux encore, il fonctionne avec des plug-ins de conception si vous souhaitez un logiciel étendu qui fonctionne parfaitement pour personnaliser votre appareil.

Avantages

Nettoie les fichiers inutiles, accélère la vitesse et accélère le système Android.

Libère de l’espace, améliore la vitesse, prolonge l’autonomie de la batterie et offre le type de confidentialité que vous souhaitez.

Gratuit et facile à utiliser.

Inconvénients

Ne répare pas le système Android, il peut juste supprimer les fichiers inutiles et augmenter la mémoire.

Prix : Gratuit.

4- Greenify

Si vous avez un vieux smartphone Android et que vous souhaitez le réparer, l’une des meilleures façons de le faire est d’utiliser Greenify. Ce qui est formidable avec ce programme, c’est qu’il vous permet d’analyser le téléphone et de découvrir les problèmes les plus courants que les gens rencontrent avec lui.

Vous pouvez ainsi déterminer les meilleurs moyens de faire réparer votre téléphone. Après avoir analysé le problème, vous pouvez rechercher une entreprise qui réparera votre téléphone au meilleur prix possible.

Avantages

Permet de se débarrasser des problèmes liés à la batterie.

Permet d’économiser la batterie avec un minimum d’effort.

Retrouve le problème de votre téléphone.

Inconvénients

N’est pas compatible avec certains appareils Android.

Ne répare pas le téléphone Android, il vous guide à retrouver une entreprise pour le réparer.

Prix : Gratuit.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, il y a différentes applications et logiciels sur le marché permettant de réparer Android/Samsung. Cependant, depuis cette comparaison, il y a seulement DroidKit qui répare réellement le système Android, les autres logiciels ne font que le nettoyage des fichiers inutiles et la suppression des applications malveillantes afin d’accélérer la mémoire. Entre ses applications, seul DroidKit peut vous sauver si votre téléphone se bloque au démarrage ou si vous avez un écran noir.

