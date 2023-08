Top 4 des logiciels de récupération de données pour téléphone Samsung

La perte accidentelle de données sur un appareil Samsung peut être une expérience frustrante et angoissante. Que ce soit en raison d’une suppression accidentelle, d’une réinitialisation d’usine ou d’autres circonstances imprévues, la récupération de ces données perdues peut sembler une tâche difficile. Heureusement, avec l’avancée des technologies de récupération de données, il existe désormais un certain nombre de logiciels spécialisés conçus pour aider les utilisateurs à récupérer leurs précieuses informations en toute simplicité.

Cet article se penchera sur les quatre meilleurs logiciels de récupération de données pour les appareils Samsung, en examinant leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients. Que vous ayez perdu des photos, des vidéos, des messages ou d’autres types de données, ces outils pourraient bien être votre bouée de sauvetage numérique.

Comment choisir un logiciel de récupération de données Samsung

Le choix d’un logiciel de récupération de données pour un téléphone Samsung est une décision importante, car il s’agit de vos données personnelles et précieuses. Voici quelques critères à prendre en considération pour choisir le bon logiciel de récupération de données Samsung :

Compatibilité : Assurez-vous que le logiciel que vous envisagez d’utiliser est compatible avec les appareils Samsung. Vérifiez s’il prend en charge le modèle spécifique de votre appareil, ainsi que la version du système d’exploitation Android.

Types de données prises en charge : Vérifiez les types de données que le logiciel est capable de récupérer. Cela peut inclure des photos, des vidéos, des messages, des contacts, des journaux d'appels, des fichiers audio, etc. Assurez-vous que le logiciel couvre les types de données que vous souhaitez récupérer.

Facilité : Optez pour un logiciel facile à utiliser. La récupération de données peut être un processus difficile, mais un bon logiciel devrait rendre l'expérience aussi simple que possible.

Taux de réussite : Recherchez des avis et des témoignages d'utilisateurs pour avoir une idée du taux de réussite du logiciel. Les logiciels connus et reconnus ont tendance à avoir de meilleures performances en matière de récupération.

Sécurité : Assurez-vous que le logiciel de récupération de données est sûr à utiliser. La confidentialité de vos données doit être une priorité, alors choisissez un logiciel réputé et digne de confiance.

Mises à jour régulières : Un logiciel qui reçoit des mises à jour régulières est plus susceptible de rester compatible avec les nouveaux appareils Samsung et de bénéficier d'améliorations continues.

Prix : Comparez les prix des différents logiciels de récupération de données. Assurez-vous que le logiciel que vous choisissez propose un bon rapport qualité/prix.

Meilleur logiciel de récupération de données Samsung – DroidKit

Développé par iMobie, DroidKit est le meilleur logiciel de récupération de données pour appareil Samsung. Cet outil est compatible avec tous les appareils de la marque coréenne et offre plusieurs modes de récupération de données comme la récupération rapide, la récupération profonde, et la récupération depuis la carte SD. Ainsi, il peut récupérer même les données WhatsApp. De plus, DroidKit peut également récupérer les données à partir d’un téléphone avec écran cassé sans débogage USB et sans sauvegarde.

Caractéristiques

Fonctionne sur Mac et Windows.

Compatible avec tous les appareils Samsung.

Différents modes de récupération de données Samsung.

Avantages

4 modes de récupération : Récupérer les données WhatsApp, récupération rapide (sans root), récupération profonde, récupération depuis la carte SD.

Il classe les données récupérées par catégories.

Vous pouvez prévisualiser les données avant de les récupérer.

Si l’écran de votre téléphone ne fonctionne pas, vous pouvez récupérer les données sans activer le débogage USB.

Récupération des données sans le besoin d’une sauvegarde.

Très bon rapport qualité/prix.

Logiciel sécurisé et souvent mis à jour.

Prix : 33,30 € par an.

Comment récupérer les données Samsung avec DroidKit ?

Avant tout, veuillez installer DroidKit sur votre PC/Mac > Ouvrez-le > Sélectionnez Récupération Données > Tapez sur Récupération Rapide.

Connectez ensuite votre téléphone Samsung et cochez les types de données à récupérer puis cliquez sur Commencer.

Pour finir, sélectionnez les fichiers à récupérer puis cliquez sur les boutons Vers l’appareil ou Vers le PC pour retrouver vos données effacées.

Comparaison de 4 logiciels populaires de récupération de données Samsung

Voici ci-dessous un tableau qui compare les 4 logiciels de récupération de données Samsung :

Logiciel Prix Fonctions de récupération Compatibilité Taux de réussite Facilité Mise à jour DroidKit 33,30 € par an Récupération rapide sans root, Récupération profonde, Depuis carte SD,depuis écran cassé, Données WhatsApp Avec tous les appareils Samsung qui tournent sous Android 5 à Android 13. Il peut récupérer tous les types de données Très élevé Très facile à utiliser Mise à jour régulière Jihosoft Android Phone Recovery 41,25 € par an Récupération depuis le stockage interne et depuis la carte SD. Récupération de données WhatsApp Avec la majorité des appareils Samsung. Il peut récupérer différents types de données Elevé Facile à utiliser Il est souvent mis à jour Recuva Gratuit Récupération depuis la carte SD seulement N’est pas compatible avec les nouveaux modèles Samsung, et ne récupère pas les données comme les contacts, messages, et le journal d’appel Moyen Facile à utiliser Mise à jour de temps en temps Apeaksoft 21 € par mois Récupération depuis le stockage interne, depuis la carte SD et depuis la carte SIM Avec la majorité des appareils Samsung. Il peut récupérer différents types de données Moyen Facile à utiliser Il est souvent mis à jour

Conclusion

De nos jours, il existe différents logiciels permettant de récupérer les données effacées par erreur sur les appareils Samsung. Cependant, certains logiciels sont plus chers que d’autres et ils n’offrent même pas les mêmes fonctionnalités. Selon notre comparaison, il est clair que DroidKit est la meilleure solution de récupération de données Samsung , car il offre une meilleure compatibilité et plus de fonctions de récupération que les autres et surtout la récupération des données depuis un écran cassé. Ainsi, il a un très bon rapport qualité et prix. Donc, si vous souhaitez récupérer vos données perdues, nous vous conseillons fortement DroidKit. N’hésitez pas à partager ce guide s’il vous a aidé à choisir le bon logiciel de récupération de données Samsung.