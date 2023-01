TikTok : pourquoi vos enfants sont-ils en danger ?

Comme beaucoup d’applications ayant du succès à notre époque, TikTok est un grand bazar qui ressemble à un déversoir de tout et n’importe quoi. « Surtout n’importe quoi. » serait-on tenté d’écrire tellement, par défaut, l’application chinoise vous envoie principalement du vide. Alors, bien sûr, si vous vous abonnez seulement à des comptes que vous aimez, vous n’aurez sous les yeux que du contenu recherché, mais sur les plus d’un milliard d’utilisateurs, peu s’imposent une telle « discipline ». C’est encore moins le cas pour les enfants, cible principale de l’app. Ils scrollent et scrollent jusqu’à perdre le fil du temps et bien souvent, ces courtes vidéos ne constituent qu’une vaste perte de temps… Et il n’y a jamais de fin. Certains pensent même que TikTok a été créé pour rendre idiots les enfants occidentaux. Il est donc important de mettre en place certaines barrières pour les protéger de publications inappropriées pour leur âge.

TikTok : la sécurité avant tout

Il faut déjà savoir que TikTok est censé ne pas être disponible avant 13 ans. Pour s’assurer que votre enfant ne triche pas sur son âge lors de l’inscription, activez le contrôle parental sur l’App Store ou le Play Store. Vous pouvez aussi utiliser Family Link. Le téléchargement de l’application ne pourra ainsi se faire sans votre autorisation. Ensuite, (et même si c’est le cas par défaut des comptes des personnes âgées entre 13 et 15 ans), n’hésitez pas à passer le compte en mode « privé ». Votre enfant ne pourra alors ni envoyer, ni recevoir de message. Il pourra aussi choisir qui peut voir et commenter ses publications.

Il est également possible de limiter le temps d’écran quotidien à TikTok grâce à une option directement accessible dans l’application dans « Paramètres et confidentialité ». Vous pouvez alors régler cette option sur 40, 60, 90 ou 120 minutes. Enfin, vous pouvez également lier votre compte à celui de votre enfant en allant à nouveau dans les paramètres et en choisissant « Connexion famille ». Vous aurez alors accès aux options de son compte et pourrez le configurer à votre guise. Pas facile de faire entendre raison à un enfant, surtout avec la pression sociale qu’il y a autour de ces nouvelles plates-formes, mais la meilleure solution consiste selon nous à désinstaller ce cancer qu’est TikTok. Vos enfants vous remercieront. Plus tard, mais ils vous remercieront.