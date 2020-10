TikTok : comment paramétrer et sécuriser l’appli pour protéger ses enfants

TikTok a mauvaise presse. L’application en elle-même n’a rien de dangereux, mais elle est utilisée par de jeunes personnes qui n’ont pas de notions de «vie privée» ou sont peu au fait des dangers et cochoncetés de l’Internet. Voyons comment faire en sorte de sécuriser un peu plus la plate-forme pour vous ou vos enfants…

Vous avez sans doute déjà entendu parler de TikTok, cette application qui permet de partager des clips vidéo très courts le plus souvent humoristiques et/ou avec de la musique.

Commençons par dire que TikTok, comme tous les réseaux sociaux, est interdit au moins de 13 ans. Mais nous connaissons les enfants : si Timéo ou Coraline a un compte TikTok, ils voudront aussi en avoir un. Personne ne vérifie l’âge sur ces plates-formes et il est très facile de changer un chiffre sur une date de naissance. Si vous désirez surveiller l’activité de vos enfants sur leur mobile, smartphone ou tablette (applis téléchargées, temps passé sur chaque appli, recherche Internet…), nous vous conseillons notre article sur la solution gratuite et sans pub Family Link.

Mais revenons à TikTok. Quel que soit l’âge de votre chérubin, il convient de paramétrer l’application comme vous le souhaitez pour éviter les contenus inappropriés ou des contacts d’étrangers.

Différentes méthodes en fonction de l’âge

Il peut même s’agir d’une sorte de pacte entre vous : «Je te laisse utiliser TikTok si je peux faire quelques réglages», et en discutant avec votre enfant lui faire comprendre pourquoi ces réglages sont très importants pour lui. Car sur TikTok, tous les comptes sont publics par défaut. N’importe qui peut voir les vidéos des uns et des autres, mais aussi commenter ou « liker ». Pour éviter que des inconnus ne puissent interagir avec vos enfants, il y a plusieurs solutions. Pour les plus jeunes, il est même possible de surveiller de près l’activité avec la Connexion Famille.

TikTok : les paramètres de confidentialité

1/ La Connexion Famille

Dans TikTok, allez en en bas à droite et sélectionnez Moi puis les trois petits points en haut à droite. En faisant défiler vers le bas, vous trouverez la Connexion Famille pour associer un compte Parent avec un compte Enfant via QR code. Il suffit de suivre les instructions à l’écran !

Cette association sert à trois choses :

– Gestion du temps passé sur l’application

– Décider de qui peut correspondre avec votre enfant (mais pas lire les messages)

– Censurer l’apparition de contenus inadaptés

2/ Les paramètres de confidentialité

La Connexion Famille fonctionne très bien, mais n’est peut-être pas adaptée aux enfants les plus âgés. Sachez juste que cette dernière autorise un contrôle unilatéral tandis qu’en faisant des modifications dans les paramètres de confidentialité, votre enfant pourra les modifier. C’est à vous de voir. Revenez dans Paramètres et confidentialité et allez dans le menu Confidentialité. Ici vous pourrez passer à un compte privé : seuls les utilisateurs qui sont approuvés par votre enfant peuvent s’abonner à son compte, voir ses vidéos et commenter. Vous êtes donc sûr que seuls ses amis pourront la voir et interagir. Il faudra juste faire prendre conscience à son enfant qu’il est dans son intérêt de n’accepter que ses amis. Si le compte de votre enfant est déjà ouvert, les abonnés existants ne sont pas impactés et seront considérés comme «amis».

3/ Qui peut faire quoi ?

Suggérer ton compte à d’autres permet d’être plus visible sur TikTok, mais ce n’est pas forcément ce que vous voulez pour votre enfant qui voudra sans doute et avant tout partager ses créations avec ses amis. Il est possible de créer un compte privé en activant cette option, mais c’est un peu contradictoire. Elle a été créée dans le but de profiter d’un compte public en restant discret. Dans la partie Sécurité, vous pouvez choisir qui peut envoyer des messages directs, qui peut commenter les vidéos ou qui peut voir les vidéos que votre enfant a aimés. Il est aussi possible d’interdire les Collages et les Duos à partir des vidéos de vos enfants. Ces deux types de contenu permettent à un utilisateur de récupérer la création de votre enfant pour la réutiliser dans ses propres vidéos : mieux vaut régler ce paramètre sur Personne.

4/ Filtres des commentaires

Le Filtre des commentaires permet de retirer les commentaires offensants, mais vous connaissez les enfants et leur imagination. Ils ont vite fait de trouver des parades pour trouver de nouvelles insultes ou les masquer. Il est donc possible d’ajouter des mots clés pour censurer leur prose fleurie. Notez que vous n’aurez pas à le faire en choisissant un compte privé où les amis seront triés sur le volet. Si un de ces «amis» ne s’avère pas être très amical, il est toujours possible de le bloquer…

Vous voulez en savoir plus ? TikTok a dernièrement publié un guide à l’usage des parents…