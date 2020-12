Surveiller messages et appels d’un smartphone avec mSpy

Il est toujours délicat de se mettre à espionner ses enfants, mais il arrive parfois qu’il n’y pas d’autre solution. Le système mSpy permet d’installer une application invisible sur un appareil mobile pour récupérer messages, journaux d’appels et bien plus encore…

L’application mSpy s’installe dans le téléphone en quelques minutes, même si vous n’y connaissez rien. Une fois activée, vous accéderez à un tableau de bord depuis votre navigateur d’où vous pourrez voir les personnes avec qui votre enfant a été en contact téléphonique avec leur nom, la durée d’appel et la date. Plus fort, mSpy vous permet de voir les messages. Qu’il s’agisse de SMS, de Skype, Messenger, Instagram, LINE, Telegram, iMessage, Tinder, Snapchat, Kik, Viber ou WhatsApp : vous avez l’historique complet des messages et des interlocuteurs quelque soit la messagerie qu’utilise votre enfant.

Les autres fonctionnalités de mSpy

Outre la lecture des messages et de l’historique des appels, mSpy propose :

La consultation du calendrier, des photos et des vidéos de l’appareil mobile

Un keylogger : tout ce qui est tapé sur le clavier virtuel est enregistré

Un historique des pages Web consultées et la liste des applications installées sur l’appareil.

La localisation précise du téléphone en temps réel, même si le GPS est désactivé.

Le «geofencing» : soyez alerté si le téléphone venait à franchir un périmètre que vous aurez déterminé à l’avance (nous avons rédigé un article détaillé sur ce sujet).

Le prix ?

Le logiciel mSpy ne date pas d’hier. Il dispose d’une réputation sans tache et reste une des solutions de ce type les mieux notées du marché. Bien sûr, il est payant : la meilleure formule consiste à prendre l’offre «Premium» pour un an à 12 €/mois (mais il y a aussi une offre «Basic» sans engagement à 22 €/mois).