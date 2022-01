Surveillance d’un smartphone : comment installer eyeZy ?

eyeZy est une application de surveillance puissante et complète qui, une fois installé sur un smartphone, permet d’accéder aux messages, aux contacts, aux appels, à la localisation GPS, aux photos, aux applis installées et d’enregistrer absolument tout… En toute discrétion.

Pour surveiller le smartphone de votre enfant ou d’une personne sur qui vous avez autorité (toute autre utilisation est illégale en France), il faut installer une application spécifique avec des droits étendus sur l’appareil : messages, contenu multimédia (photos et vidéos), localisation GPS, contacts, historique des pages Web visitées ou des applications installées. Ce type d’appli permet aussi de surveiller tout ce qui est tapé sur le clavier virtuel : recherche Internet, messages, calendrier, etc.

Une application puissante, complète et discrète

La solution eyeZy fait partie de ces puissantes applications, mais pour en profiter il faudra l’installer au plus profond de l’appareil pour passer complètement inaperçu. Il faut pour cela suivre les instructions de eyeZy à la lettre, mais pour vous rassurer, nous avons fait les étapes sur un appareil de test. Vous pourrez voir qu’il n’y a rien de bien compliqué. Tout ce qu’il vous faut c’est une quinzaine de minutes avec l’appareil débloqué en main…

Quel est le prix de eyeZy ?

eyeZy est un service payant qui propose des tarifs dégressifs : si le prix de 39,99 €/mois est très élevé, il chute à 8,99 €/mois si vous vous engagez pour un an ce qui n’est pas bête du tout puisque vous n’allez pas surveiller votre enfant pour une courte période. Il existe aussi une offre intermédiaire à 23,99 € pour un trimestre ce qui peut être suffisant. Il n’y a pas de fonctionnalité restreinte : toutes les options sont disponibles pour toutes les formules.

eyeZy installation et fonctionnalités

1/ Premiers pas…

Pour paramétrer eyeZy, vous serez plus à l’aise sur un ordinateur, mais vous pouvez le faire depuis votre propre smartphone. Allez sur le site de eyeZy et cliquez sur Essayer Maintenant. Entrez votre adresse mail, choisissez votre langue, l’appareil à surveiller (Android ou iOS) puis votre formule. Dans un premier temps il faudra juste entrer la marque et le modèle du smartphone, mais s’il n’y figure pas, choisissez Autres. Avec le mobile que vous voulez surveiller en main, il faudra suivre à la lettre les instructions affichées à l’écran.

2/ Installez eyeZy

Le but est d’installer eyeZy et de l’intégrer au mobile sans qu’il soit considéré comme un virus et de le rendre le plus discret possible : il faudra désactiver Play Protect, télécharger l’installeur eyeZy, effacer les données de navigation, installer l’APK, autoriser le suivi, activer les captures, donner les différentes autorisations et faire en sorte d’empêcher l’optimisation de la batterie sur cette appli (pour éviter que le système ne la coupe de force). C’est l’étape la plus longue (comptez 10 minutes en prenant votre temps), mais tout est bien expliqué en français. À la fin, il faudra juste entrer votre code client et c’est terminé !

3/ Une appli bien cachée qui suit votre enfant à la trace

L’appli eyeZy est maintenant cachée sur l’appareil. Elle est bien présente, mais elle se nomme Update service avec une icône standard en forme de petit robot vert. Une fois installé, vous n’aurez plus à y revenir. Le smartphone peut être rendu à l’enfant ou remis dans sa chambre. Tout se passe maintenant de votre côté sur votre interface « parent ». Il est possible de suivre l’emplacement du mobile à la trace avec la possibilité de faire du « geofencing » : déterminez un périmètre d’où l’enfant ne pourra pas sortir ou entrer sans que vous soyez alerté. Recevez une notification s’il n’est pas au lycée à l’heure où il devrait y être par exemple.

4/ Un espion dans la poche

eyeZy permet aussi de voir les messages à distance : SMS, mais aussi messageries instantanées comme Snapchat, Messenger, Skype, Instagram, Telegram, Tinder, Viber et bien sûr WhatsApp ! La messagerie qu’utilise votre enfant n’est pas dans la liste ou vous aimeriez consulter les e-mails ? eyeZy contient aussi un keylogger qui enregistre toute les frappes !

5/ Un œil sur le contenu du téléphone, photos comprises !

Mais ce n’est pas tout puisque eyeZy donne accès à toutes les informations contenues dans l’appareil : les

contacts, le calendrier, les dates des appels et les numéros correspondants, un suivi des mots-clés (soyez averti lorsque tel ou tel mot est tapé), les recherches Internet, la liste des applications installées, les réseaux WiFi auxquels l’appareil s’est connecté et même la Galerie ! Ce qui veut dire que vous pourrez regarder à distance les photos et vidéos prises par votre enfant.