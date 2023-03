Surfshark MultiHop : une fonction exclusive de Double VPN à la carte !

Vous avez déjà vu ces films un peu nuls où la police essaye de trouver un pirate. Il est au Brésil et finalement en Australie et au final, le valeureux hacker est introuvable ! Surfshark propose la même chose : faire passer votre trafic par plusieurs pays…

Le MultiHop n’est pas une fonctionnalité inédite puisque d’autres VPN proposent de faire passer votre trafic Internet par deux pays à la suite. Pourtant, chez NordVPN par exemple, vous ne pouvez pas choisir les destinations : elles vous sont imposées. Avec SurfShark, une fonctionnalité expérimentale vous permet de choisir parmi les 65 pays de la liste : Albanie>Tunisie, Chili>Italie, Japon>Slovaquie, c’est vous qui décidez. Cerise sur le gâteau, cela fonctionne sur PC, Mac et mobile !

Votre connexion MultiHop à la carte !

1/ Une fonction expérimentale

Dans les emplacements du VPN, allez sur l’onglet MultiHop. Vous pourrez choisir différentes combinaisons préétablies, mais Surfshark vous proposera une fonctionnalité expérimentale de connexion MultiHop personnalisée. Sautez sur l’occasion !



2/ Votre « combo »

Choisissez votre premier pays dans la liste de 65 destinations et choisissez le second. Ici nous avons un « mix » particulièrement savoureux : Algérie>Argentine !



3/ Deux pays à la queue leu leu

Choisissez l’option de connexion automatique pour rester connectez même si vous devez changer de réseau et connectez-vous à votre création ! Il est possible de changer l’emplacement de sortie quand vous le désirez.

Les autres atouts de Surfshark

Un chiffrement AES 256 bits avec différents protocoles à la carte : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec, WireGuard, etc.

Plus de 3200 serveurs dans 65 pays

Possibilité de connecter un nombre illimité d’appareils sur un seul compte.

Des fonctionnalités inédites : usurpation GPS, serveurs avec IP statique

Un prix plancher avec une offre actuelle à 2,30 €/mois (avec 2 mois gratuits et 30 jours satisfait ou remboursé).

