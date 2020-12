Surfshark : le VPN pas cher chargé de fonctionnalités mordantes

Dans la jungle des VPN, le roi c’est… un requin. Alors bien sûr, Surfshark propose toutes les fonctionnalités communes de ses concurrents, mais il se démarque aussi par des petits plus qui font de lui un incontournable. Serait-il alors plus cher que NordVPN et les autres ? Pas du tout ! C’est même l’inverse puisque le tarif mensuel est de seulement 1,81 €…