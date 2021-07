Supprimer la barre de recherche Google : la solution Nova Launcher

La barre de recherche de Google est un widget bien pratique si vous utilisez Chrome. Souvent affichée sur l’écran d’accueil des smartphones sous Android, vous pouvez très bien la déplacer et même la retirer. Il suffit d’un appui long sur la barre et de la déplacer vers supprimer. Pour les possesseurs de Google Pixel (3, 3 XL, 3a XL, 4, 4a 5G, 5, etc.) ce n’est pas la même chanson.

Impossible de réaliser la manipulation que nous venons d’expliquer, impossible de faire quoi que ce soit depuis les Paramètres ou les Options pour développeurs. On ne peut pas supprimer la barre et on ne peut pas non plus la déplacer : elle est figée en bas de l’écran d’accueil. Pire, elle est reliée à Google Chrome et il est impossible de l’associer à un autre navigateur. Bref Google force la main et c’est assez « petit ». Si les clients voulaient être traités comme des bébés avec des outils imposés, ils auraient choisi Apple. La solution ? Elle est radicale sans pour autant être compliqué. Il faut changer de launcher…

Qu’est-ce que c’est qu’un launcher ?

Le launcher (ou lanceur) est l’interface graphique de votre smartphone avec l’écran d’accueil, le tiroir d’application, les widgets, etc. Chaque marque propose de son propre launcher, mais il existe des alternatives. Dans le cas qui nous intéresse, nous allons tout simplement remplacer le Pixel Launcher par Nova Launcher, un lanceur léger et très proche de l’original. L’avantage c’est qu’avec ce dernier, cette disgracieuse et invasive barre de recherche va disparaître… Pas besoin de manipulations compliquées ou de rooter son smartphone.

Comment installer un launcher alternatif ?

1/ Une barre de recherche intrusive

Voilà la source de notre problème, cette indéboulonnable barre de recherche en bas de l’écran. Même en changeant de panneau, elle est toujours là et il n’est pas possible de la déplacer.

2/ Un launcher alternatif

Nous allons donc télécharger et installer Nova Launcher. Libre à vous d’en choisir un autre, mais ce dernier est très sympa. Il est entièrement paramétrable et si vous désirez supprimer cette barre et garder une interface similaire au Pixel Launcher, c’est l’idéal.

3/ Quelques paramètres…

Lancez Nova Launcher comme si c’était une application. On vous demandera si vous voulez partir de zéro ou utiliser une sauvegarde, si vous désirez un tiroir d’application déroulant ou un bouton…

4/ Nova : launcher par défaut

Allez ensuite dans les Paramètres Nova pour voir les diverses options que vous pouvez activer. Il ne faudra pas oublier de le paramétrer comme Launcher par défaut. SI vous ne l’aimez pas, vous pourrez de toute façon revenir en arrière.

5/ Au revoir la barre de recherche !

Et voilà Nova Launcher sans cette satanée barre de recherche. Nous avons donc ajouté une barre Firefox et jeté Chrome au fond du tiroir d’application. Ce n’est pas comme de réinitialiser son smartphone et vos comptes seront actifs. Le seul point négatif c’est qu’il faudra réorganiser ses icônes, car Nova ne le fait pas à votre place.