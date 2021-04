Supprimer et dégager toute trace de Bixby de son appareil Samsung

Vous avez un nouveau smartphone Samsung ? Celui que vous vouliez. Il est beau, il est magnifique, mais il a une verrue sur le nez. C’est Bixby. Longtemps incapable de comprendre le français, l’assistant coréen n’est pas vraiment le compagnon idéal. Le pire ? Il s’invite partout et pompe même la batterie si vous ne le désactivez pas proprement. Voyons comment s’en débarrasser…

Samsung est une marque de smartphone qui divise souvent. Entre ceux qui pensent que Samsung «porte» Android, ceux qui imaginent que Samsung ne fait pas mieux que Apple et ceux qui disent que la marque «se la raconte» en proposant des appareils toujours plus chers : personne n’est vraiment d’accord. Ou peut-être que si. Car qu’il s’agisse de «haters» ou de «fanboys», tous seront d’accord pour dire que l’assistant virtuel Bixby est un canard boiteux. Et puis il y a aussi les utilisateurs qui ne veulent pas entendre parler d’assistant vocal. Comme nous les comprenons…

Dans cet article nous verrons comment virer Bixby, mais aussi comment le désactiver de la touche de mise en route et enfin comment se débarrasser de toutes les interactions avec le système. Allez, on rase gratis.

Supprimer Bixby… de partout

1/ Dégager Bixby du bouton ON/OFF

Alors déjà, la première chose qui agace : Bixby est de base sur le bouton de mise en route de l’appareil. Si vous voulez éteindre le téléphone «normalement», il faudra aller dans Paramètres>Fonctions avancées>Touche latérale puis choisir Menu Éteindre dans Appui prolongé. Saluons quand même la bonne idée de Samsung d’avoir enfin supprimé le «bouton Bixby» de ses appareils les plus récents. Sur les S10, il est possible de le désactiver, mais sur les appareils plus anciens on peut utiliser l’appli Bixbi Button Remapper.

2/ Dégager Bixby

Ouvrez l’appli Bixby, dirigez-vous vers les trois barres horizontales puis dans l’engrenage en haut à droite. Mettez Réveil vocal en position Désactivé, Écoute automatique sur Jamais et Désactivé pour Utilisation quand téléphone verrouillé. Notez qu’il faudra un compte Samsung pour ce faire.

3/ Dégagez Bixby… encore

Mais Bixby est encore là ! Incroyable non ? La vérité c’est qu’il est impossible de désinstaller l’application. Il faudra donc faire en sorte de « couper les ponts ». Faites un appui long sur l’icône de l’appli Bixby puis cliquer dans le «i» entouré (Informations). Bloquez les Notifications, désactivez la Vue en premier plan et faites Non autorisé pour Modification paramètres système.

4/ Samsung Free, Daily ou Home : ça dégage aussi !

Sur le panneau le plus à gauche de votre écran d’accueil, vous avez normalement Bixby Home, mais les appareils les plus récents ont aussi Samsung Free ou Daily : un flux d’actu. Vous pouvez vous en débarrasser, mais il est impossible de le remplacer par Google Discovery (Feed) malheureusement. Faites un appui long sur l’écran d’accueil, faites glisser vers la gauche et désactivez-le.