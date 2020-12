Stream, P2P, jeu vidéo : CyberGhost, le VPN tout terrain

Certes les VPN servent avant tout à protéger votre connexion Internet, que ce soit chez vous ou à l’extérieur, mais lorsque vous payez pour un chiffrement solide vous profitez aussi de petits «à côté». Pour 2€/mois avec CyberGhost vous disposez aussi de serveurs pour le stream, le jeu vidéo et le téléchargement via P2P…

CyberGhost se vante d’avoir le plus de serveurs de par le monde (6809 serveurs dans 89 pays à ce jour), mais la quantité ne fait pas toujours la qualité. Or, chez notre chouchou le VPN roumain, il est possible de choisir son serveur en fonction de l’utilisation qu’on en a. Un gamer préférera un serveur avec un ping réduit, un streamer optera un débit stable tandis qu’un P2Piste privilégiera la vitesse.

CyberGhost : promo et prix plancher

CyberGhost est un VPN complet et peu cher puisqu’il ne vous coûtera que 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). C’est une économie de 83% par rapport au prix mensuel de base. Pas mal, d’autant que les concurrents affichent parfois des prix qui sont doubles. Rejoignez les 35 millions de «ghosties» !

Les trois sortes de serveurs dédiés chez CyberGhost

1/ Pour le streaming

Vous aimez le foot, Disney+ ou Netflix ? CyberGhost propose une liste de serveurs pour le streaming avec des emplacements permettant de profiter des catalogues de certains pays. Il s’agit de serveurs qui proposent des débits stables pour éviter les lags lorsque vous «streamez». Notez que vous retrouverez cette fonction sur les appareils mobiles.



2/ Gaming servers

Les gamers sont très pointilleux sur le ping. Ce temps de réponse en milliseconde est primordial dans les FPS par exemple. La différence entre un ping de 20 et un ping de 50 peut signifier la vie ou la mort dans un jeu. Si vous devez passer par un VPN, même en jouant, CyberGhost propose des serveurs dédiés…



3/ Pour le téléchargement de torrents

Nous l’avons déjà vu dans cet article, mais la vieille bique HADOPI n’est toujours pas morte et si vous voulez télécharger tranquillement en utilisant le protocole Torrent, vous disposez ici de serveurs rapides pour ce faire. N’hésitez pas à passer par un serveur français : votre trafic entier est chiffré et personne ne vous connaît chez CyberGhost…