Spyware sur mobile : un moyen simple pour vérifier que vous n’êtes pas sous surveillance

Sans le savoir, vous êtes peut-être espionné par un logiciel directement installé sur votre smartphone. On vous explique comment découvrir la supercherie.

De nos jours, pas besoin d’être un espion britannique au matricule en double zéro pour pirater un smartphone. Il y a même des logiciels en vente libre qui vous le permettent, comme TheTruth Spy ou Xnspy. Leur nombre est en très nette augmentation. Même si l’argument roi de ces entreprises est le fait de pouvoir vous aider à contrôler l’activité de vos enfants, nous savons très bien que la plupart de ceux qui utilisent ce genre de spyware ne le font pas dans un but bienveillant. Pour l’installer, il faut toutefois avoir accès au smartphone de « la victime » et cliquer sur un lien que vous recevrez après avoir régler la note. Pour savoir si vous êtes une cible à l’heure actuelle, il existe une méthode simple et rapide.

L’espion qui mimait

Une personne autour de vous a en effet peut-être accès à vos données de localisation, vos SMS, votre historique d’appel… Oui, votre smartphone est possiblement à sa portée comme un vrai livre ouvert ! Pour savoir si c’est le cas, voilà une méthode infaillible. Tout d’abord, mettez-vous sur un appareil/ordinateur dont vous êtes sûr qu’il n’est pas lui-même infecté par un spyware. Ensuite, rendez-vous sur cette page-là et entrez votre numéro IMEI dans la case à cet effet. Vous trouverez ce dernier en tapant *#06# comme si vous vouliez passez un appel sur votre smartphone.

Vous aurez en suivant une information comme cela :

Si votre téléphone est compromis, vous trouverez des méthodes pour vous débarrasser du spyware ici. Et pour être sûr que rien ne transpire de votre appareil, vous pouvez aussi installer un antivirus sur votre smartphone.

Le problème des spywares, c’est que leur installation sur votre appareil par un tiers est interdite par la loi à moins de l’être dans le cadre d’une enquête judiciaire spécifique. Donc, oui, vos enfants peuvent potentiellement vous faire un procès s’ils découvrent votre procédé.

C’est étrange, mais véridique. À quelques jours de Noël, ça ferait désordre.