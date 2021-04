Smartphones Samsung : comment activer les notifications visuelles par flash

Les notifications sonores et visuelles Android sur les smartphones sont un moyen rapide et efficace d’avoir un aperçu rapide de l’activité sans avoir à vérifier constamment ce dernier. Encore faut-il les entendre ou les voir…

Les notifications sur smartphones font sans doute partie des fonctionnalités les plus pratiques. C’est en effet le moyen le plus simple et rapide d’être au courant de l’arrivée d’un message, d’une mise à jour, ou d’un appel manqué. Au cas où vous ne le saviez pas encore, il en existe aussi d’autres qui utilisent le voyant lumineux en façade ou le flash de votre appareil photo. Si les notifications sonores sont de base activées, celles dites visuelles doivent l’être manuellement. Voici deux façons qui permettent de faire cela simplement.

Comment activer le flash pour les notifications ?

Commençons par la méthode à suivre afin d’activer le flash pour les notifications sur votre smartphone Samsung. En plus de la notification sonore, vous aurez ainsi un signal visuel vous avertissant de l’arrivée d’une notification.

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone.

Accédez ensuite au menu Accessibilité .

. Appuyez sur Paramètres avancés .

. Allez dans le menu Notification par témoin lumineux .

. Deux types de notifications peuvent être activées : Flash de l’appareil photo et/ou Flash écran .

et/ou . Sélectionnez les options de votre choix en déplaçant le curseur vers la droite. Voilà !

Vous avez la possibilité de tester les notifications en appuyant sur Prévisualiser. Une fois activées, votre flash et/ou écran vous avertira de l’arrivée d’une nouvelle notification sur votre smartphone.

Comment activer le voyant lumineux pour les notifications ?

Si votre smartphone dispose d’un voyant lumineux en façade, ce dernier peut permettre de vous avertir d’une notification entrante. La méthode à suivre afin d’activer cette fonction est très simple.

Allez dans les paramètres de votre smartphone.

Rendez-vous dans le menu Notifications .

. Activez l’option Témoins lumineux.

Avec ces deux astuces, quelles que soient vos habitudes et le côté duquel est posé votre smartphone, vous avez l’assurance de ne plus rater aucune notification.