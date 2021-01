Signal : comment l’utiliser pour vos SMS ?

Avec la mise à jour polémique des conditions d’utilisation de WhatsApp, de nombreux utilisateurs ont décidé de migrer sur Signal, un service de messagerie instantanée chiffré et respectueux des données personnelles. On vous explique comment en faire votre application de messagerie par défaut sur Android.

Vous le savez peut-être, mais WhatsApp a récemment modifié ses conditions d’utilisation. Des changements polémiques, puisque WhatsApp s’arrogeait tout simplement le droit de partager vos données personnelles avec sa maison-mère : Facebook. Très rapidement, les utilisateurs ont manifesté leur mécontentement, d’autant plus qu’il est obligatoire d’accepter cette nouvelle politique.

Tandis que la polémique ne cessait d’enfler et que les utilisateurs désertaient en nombre le service, WhatsApp a enfin détaillé ce qu’il partage avec Facebook. Finalement, seules vos conversations avec des entreprises sur WhatsApp seront transférées à Facebook. Malgré cette prise de parole, le mal est fait et des milliers d’utilisateurs ont préféré aller voir la concurrence, et notamment Signal.

Difficile de leur donner tort, puisque Signal récolte uniquement votre numéro de téléphone à l’inscription et rien d’autre. En outre, la messagerie est chiffrée, et totalement gratuite. En d’autres termes, Signal offre tout ce que propose WhatsApp, les liens avec Facebook et la collecte de données abusive en moins.

Comment utiliser Signal sur Android ?

Mais une fois son compte WhatsApp supprimé et son inscription sur Signal effectuée, comment utiliser l’application comme application de messagerie texte sur votre smartphone Android ? En premier lieu, il convient d’assigner l’application comme messagerie par défaut. Pour ce faire, il suffit de finaliser l’inscription et d’avoir choisi son nom et son avatar.

L’application vous demandera alors si vous souhaitez que Signal devienne votre application de messagerie instantanée par défaut. Accepter pour centraliser l’intégralité de vos messages, qu’ils proviennent de Signal ou non, sur Signal. Notez que seuls les messages provenant d’utilisateurs Signal seront chiffrés.

Ceci fait, faisons un tour des fonctionnalités principales de Signal :

Envoyez un message chiffré : cliquez sur l’icône en forme de crayon en bas à droite et choisissez un contact ou rentrez un numéro de téléphone. Si le texte Message Signal s’affiche, c’est que le destinataire utilise également Signal. De fait, le message sera bien chiffré. Notez que toutes vos pièces jointes (photo, vidéo, etc.) seront également chiffrées. Lancer un appel vocal chiffré : Cliquez sur un contact et appuyez sur l’icône Téléphone. Si un cadenas est apposé près de l’icône, cela signifie que votre destinataire utilise également Signal et que l’appel sera chiffré Lancer un appel vidéo chiffré : Même principe ici, à la différence près qu’il faut autoriser l’accès à la caméra. Encore une fois, votre appel vidéo sera chiffré si le destinataire utilise également Signal Lancer une conversation de groupe chiffrée : Cliquez sur les trois points en haut puis sur Nouveau groupe. Ajoutez les contacts désirés, validez un nom de groupe et le tour est joué. Encore une fois, les conversations seront chiffrées

Voilà pour ce tour d’horizon des principales fonctionnalités offertes par Signal. Notez qu’il est également possible de d’assigner une durée de vie à vos messages, et de les transformer ainsi en messages éphémères comme sur Snapchat.

Vous êtes dernièrement passé de WhatsApp à Signal ? Bravo. Mais si vous souhaitez allez plus loin dans la protection de votre vie privée, nous vous conseillons d’arrêter d’utiliser Gmail et d’opter pour un Webmail chiffré comme ProtonMail à partir de 5 €/mois (la version gratuite est limitée à 500 Mo). Cette société Suisse fondée par des scientifiques du CERN est aussi à l’origine de ProtonVPN : un service qui va chiffrer l’ensemble de vos connexions à partir de 4 €/mois. Si vous voulez un VPN gratuit, Windscribe peut-être une solution, mais vous serez limité à 10 Gb/mois. Pour quelques chose de pas cher et de sérieux, CyberGhost propose un forfait imbattable à 2 €/mois. Vous avez toutes les cartes en main…