Séries et films gratuits : essayez Popcorn Time !

Popcorn Time c’est un programme pour ordinateur et une appli pour mobile qui permet de voir films et séries TV presque aussi simplement que sur Netflix, sauf qu’ici tout est gratuit ! C’est bien sûr illégal, mais la prouesse est à saluer, tant sur le plan de la technologie que de l’expérience utilisateur.

Popcorn Time c’est une vieille histoire qui commence en 2014 au moment où les petits malins qui piratent des films hésitent entre le stream illégal et le protocole BitTorrent. Alors que le streaming est choisi par la majorité pour sa simplicité et que BitTorrent mise sur la qualité, Popcorn Time propose un programme qui permet de visionner des films et des séries gratuitement, immédiatement, sans pubs, avec un moteur de recherche et une qualité sans pareil. La fusion des deux mondes. Bientôt une application mobile verra le jour et dorénavant Popcorn Time est disponible sur PC, Mac, Android, iOS (jailbreaké avec Cydia) et Linux.

Du choix, de la qualité et tout de suite !

Le principe est simple : il s’agit d’un catalogue de fichiers Torrent en excellente « santé ». Vous choisissez votre film ou votre épisode et vous lancez la lecture. Il faudra attendre quelques dizaines de secondes le temps du « scrape », ce moment où le protocole BitTorrent se met à « rassembler les morceaux », et le film se lance. Il est aussi possible de télécharger le tout pour un visionnage hors ligne. Mais même en « stream », vous pourrez choisir la qualité de votre fichier, opter pour des sous-titres et même souvent profiter d’un doublage en français.

Illégalement vôtre

Vous vous doutez bien que le côté « pirate sans foi ni loi » ne plaît pas à Google. Du coup, Popcorn Time est banni du Play Store depuis belle lurette. Il faudra donc l’installer sous forme de fichier APK sur son appareil Android ou Android TV. Ne téléchargez surtout pas ce fichier n’importe où sur Internet au risque de récupérer une saleté de malware. N’utilisez que le site officiel pour cela. Pour les appareils anciens, il faudra autoriser les applications externes avant de lancer l’APK (Paramètres > Sécurité > Sources Inconnues) et pour les récents, il faudra juste donner l’autorisation à l’appli qui aura téléchargé le fichier, Chrome par exemple. Si vous n’y voyez pas très clair dans ces explications, nous avons fait un article pour bien expliquer comment faire.

Popcorn Time en 5 étapes

1/ PC, TV, tablette ou mobile

Rendez-vous sur le site officiel, faites défiler un peu la première page et choisissez Android. Téléchargez le fichier APK et installez-le. Vous pouvez suivre notre tuto sur comment installer un fichier APK, mais nous sommes sûr que c’est une formalité pour vous…

2/ Films ou séries

Difficile de faire plus simple que Popcorn Time avec deux onglets seulement : Movies ou TV Shows. Le choix est vaste, les dernières nouveautés sont de la partie et il est possible de chercher via mot clé ou par genre (menu « hamburger » avec les trois lignes horizontales).

3/ Sous-titres, double et qualité d’encodage

Une fois que vous avez fait votre choix, il est possible de regarder la bande-annonce, de choisir son sous-titre et même parfois un doublage en français. Notez que parfois, les sous-titres français sont à la place des sous-titres italiens (ou portugais) et vice-versa. En tâtonnant, vous allez trouver. Il est aussi possible de sélectionner la qualité : TVRip, DVD, 720p, 1080p, etc.

4/ Téléchargement ou « stream »

Vous pouvez opter pour le téléchargement de votre fichier afin de le voir plus tard, mais le mode « stream » est très impressionnant (même si techniquement il ne s’agit pas réellement de stream). Appuyez sur Play et patientez un peu. Notez que Popcorn Time vous demandera de parler de l’appli avec vos amis (Share). Il faudra le faire au moins une fois pour accéder aux fichiers. Partagez sur un de vos comptes (un e-mail par exemple) si vous ne voulez pas embêter un contact. Comme il s’agit de BitTorrent, vous pouvez être pris par la patrouille HADOPI. Oui oui, ils sont toujours vivants et se nourrissent (très bien) avec vos impôts… L’appli vous propose d’adhérer à un VPN pendant le chargement. Nous vous conseillons de passer par un VPN que vous aurez choisi. Si vous ne savez pas quoi prendre, nous avons fait une sélection de VPN rien que pour vous.

5/ L’heure du Popcorn !

Le film se lance ! Vous pouvez choisir le sous-titre à la volée, utiliser le mode plein écran, verrouiller la fonctionnalité tactile de l’écran pour éviter les erreurs de manipulation ou envoyer le film sur votre TV avec la fonction diffusion de l’écran (partage d’écran de Chromecast). L’expérience est presque aussi bonne qu’avec un service payant, c’est bluffant.

