Réparer Windows : la trousse à outils Strelec Win PE 10-8

Dans un précédent article, nous avions abordé plusieurs types de Live CD, mais nous avons gardé le meilleur pour la fin : Win PE 10-8 de Sergueï Strelec.

Même si les autres ne déméritent pas, ce dernier est le plus complet et il tient sur un DVD (même si on peut très bien le placer sur une clé USB). Régulièrement mis à jour et extrêmement complet (3,77 Go), ce Live DVD compilé par un informaticien russe est sans doute ce qui se fait de mieux. Ne vous fiez pas à la page avec les menus en cyrillique, tout est bien en anglais. Cliquez sur le bouton vert et sur la page suivante, allez en bas pour accéder au lien de téléchargement. Vous y trouverez des logiciels de sauvegarde, d’entretien de l’ordinateur, des disques durs et des partitions, des diagnostics, des logiciels de récupération de données, des outils de réparation de Windows, audit réseau, récupération de fichiers endommagés, antivirus, drivers, etc.

Présentation du Live CD de Serguei Strelec

1/ Les prérequis

Pour décompacter l’ISO avant de la graver en tant qu’image sur un DVD (ou mettre le fichier sur une clé USB avec Rufus par exemple), il faudra entrer le mot de passe strelec. Pour lancer le Live CD, il faudra changer un réglage dans le BIOS. Il faudra faire Suppr, F1, F2 ou F8 (en fonction de votre modèle de carte mère) juste après avoir allumé le PC et être entré dans le BIOS (Setup). Trouvez l’option Boot Sequence (qui peut aussi être sélectionnable avant même l’entrée dans les menus) et modifiez l’ordre en mettant en premier votre lecteur de CD/DVD ou votre port USB si c’est cette solution que vous avez choisie.

2/ Le menu

Le Live CD vous proposera différents types d’options : lancer en mode 32 ou 64 bits (x86 ou x64), tenter de démarrer sur la partition Windows présente dans votre disque dur (pour les sauvegardes, désinfection, etc.), lancer Grub4Dos (un logiciel permettant de configurer facilement un multiboot) ou un logiciel sous DOS. Vous pouvez par exemple lancer une analyse de votre RAM ou de votre disque dur.

3/ L’interface

Lançons le système en mode 64 bits puisque notre processeur le permet. Vous voyez que le système ressemble à Windows avec ses fenêtres, son menu démarrer et sa barre des tâches. En bas à droite connectez le PC à Internet et paramétrez votre clavier en français. Si un périphérique n’est pas reconnu, vous pouvez installer des pilotes génériques dans Programs>WinPE>Drivers.

4/ Gestion des fichiers

Les logiciels sont rangés par catégorie et nous les avons listés un peu plus loin, mais faisons connaissance avec les plus connus et les plus pratiques… Total Commander est un très bon gestionnaire de fichiers et WinDirStat permet de voir d’un seul coup d’œil quels sont les fichiers qui prennent le plus de place. Pratique pour ne rien oublier au moment de sauvegarder.

5/ Diagnostics en tout genre

Qu’il s’agisse de disque dur de la RAM, du processeur ou du système en général, la rubrique Diagnostic est bien fournie : OCCT, CystralDiskInfo, CPU-Z, etc.

6/ Gestion des partitions et sauvegarde

Difficile de faire un choix ici puisque vous avez pas mal de logiciels qui font presque la même chose. Signalons la présence de MiniTool Partition Wizard et Acronis True Image qui sont de vieilles connaissances…

7/ Récupération de mot de passe et de licence

Si vous avez perdu l’accès à Windows ou à une partition BitLocker, vous trouverez ce qu’il vous faut ici. De même, Recover Keys récupérera vos clés d’activation de logiciels.

8/ Lecteurs multimédias

Si votre PC est en réparation, mais que vous souhaitiez quand même voir une vidéo ou écouter de la musique, Win PE propose Media Player Classic, une version ultra légère du logiciel de Microsoft. IrfanView est aussi de la partie pour les images et les photos.

La liste des logiciels contenus sur le CD

Sauvegarde et restauration

Acronis True Image 2019 Build 17750

Acronis True Image 2017 Build 8058

Acronis True Image 2014 Build 6673

Acronis Backup Advanced 11.7.50230

Active Disk Image 9.1.4

StorageCraft Recovery Environment 5.2.5.37836

FarStone Recovery Manager 10.10

R-Drive Image 6.2 Build 6208

Veritas System Recovery 18.0.3.57044

Symantec Ghost 12.0.0.10644

TeraByte Image for Windows 3.31

AOMEI Backupper 5.0.0

QILING Disk Master 4.7.6

Isoo Backup 4.0.3.731

Drive SnapShot 1.47.0.18511

Macrium Reflect 7.2.4398

Disk2vhd 2.01

Vhd2disk v0.2

Disque dur

Disk Management, System

Acronis Disk Director 12.5 Build 163

EASEUS Partition Master 13.5

Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.1137

MiniTool Partition Wizard 11.5

AOMEI Partition Assistant 8.3

AOMEI Dynamic Disk Manager 1.2.0

Macrorit Disk Partition Expert 5.3.9

NIUBI Partition Editor 7.2.3

DiskGenius Professional 5.1.2.766

Defraggler 2.21.993

Auslogics Disk Defrag 8.0.24.0

HDD Low Level Format Tool 4.40

Active KillDisk 11.1.17

DriveClone 11.10 Build 20150827 (WinPE10)

Diskpart GUI Micro 1.5

Active Disk Editor 7.0.19

Diagnostic

HD Tune Pro 5.70

Check Disk GUI

Victoria 4.73b

HDDScan 4.0.0.13

Hard Disk Sentinel 5.50 Build 10482

Western Digital Data Lifeguard Diagnostics 1.36.0.0

CrystalDiskInfo 8.2.0

CrystalDiskMark 6.0.2

AIDA64 Extreme Edition 6.00.5100

BurnInTest 9.0 Build 1016

PerformanceTest 9.0 Build 1031

ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2

CPU-Z 1.89.1

PassMark MonitorTest 3.2 Build 1006

HWiNFO 6.10 Build 3880

OCCT Perestroika 4.5.1

Keyboard Test Utility 1.4.0

HDD Regenerator 2011

IsMyLcdOK 3.26

GSmartControl 1.1.3

TxBENCH 0.96 beta

Programmes réseau

Opera

Firefox

PENetwork 0.59.B12

TeamViewer 12

Ammyy Admin 3.9

AeroAdmin 4.6 Build 3055

µTorrent 3.5.5

FileZilla 3.42.1

Internet Download Accelerator 6.18.1.1633

OpenVpn 2.4.4

SoftEther VPN Client Manager

PuTTY 0.70

UltraVNC

FtpUse 2.2

Advanced IP Scanner 2.5 Build 3567

Récupération de données

R-Studio 8.10 Build 173987

Active File Recovery 18.0.8

Active Partition Recovery 18.0.3

MiniTool Power Data Recovery 8.5

Runtime GetDataBack Simple 5.50

Runtime GetDataBack for NTFS 4.33

Runtime GetDataBack for FAT 4.33

Eassos Recovery 4.2.1.297

EaseUS Data Recovery Wizard 12.9.1

O&O DiskRecovery 14.1.143

Autres programmes

Windows Login Unlocker 1.5

OO UserManager 1.0.1.5091

Active Password Changer 9.0.1.0

Reset Windows Password 9.0.0.905

PCUnlocker 4.6.0

Password Reset 5.1

UltraISO 9.7.1.3519

Total Commander 9.00

Remote Registry (х86/64)

FastStone Capture 7.7

IrfanView 4.38

STDU Viewer

Bootice 1.3.4

Unlocker 1.9.2

7-ZIP

WinNTSetup 3.9.4

78Setup 2.4 (author conty9)

Double Driver 4.1.0

Imagex

GImageX 2.1.1

Media Player Classic

EasyBCD 2.4.0.237

EasyUEFI 3.0

SoftMaker Office

Far Manager 3.0 Build 5225

BitLocker

Dism++ 10.1.1000.100

WinHex 19.8

CIHexViewer 2.0

FastCopy 3.61

UltraSearch 2.3.2.537

Everything 1.4.1.935

Linux Reader 3.4.0.27

WinDirStat 1.1.2

Recover Keys 11.0.4.229

HardLink ShellExtension 3.9.2.4

NirLauncher 1.22.19

Remote Registry Editor

Registry Editor PE

Process Killer 1.5.0.6

Runtime Captain Nemo 7.00

ShowKeyPlus 1.0.7060

Windows Recovery Environment (WinPE 10)