Sécurité : empêchez ces applications d’accéder à votre compte Google !

Votre compte Google sert parfois à vous identifier sur certaines applis ou certains sites. C’est pratique et cela permet d’éviter de mémoriser un nouveau mot de passe, mais cela pose des problèmes au niveau de la sécurité. Heureusement, il est possible de couper les ponts depuis une seule et même interface…

Pour ouvrir un compte sur une appli ou un site Internet qui demande un enregistrement, il est souvent possible de choisir l’option Se connecter avec Google. C’est pratique, cela évite de se choisir un mot de passe et en 3 secondes, vous disposez d’un compte. Le problème c’est que le site ou l’appli en question dispose d’un droit de regard sur votre compte : nom, photo de profil, mais aussi des données plus sensibles comme les photos de votre galerie. Cela dépend en fait des règles de confidentialité du site ou de l’appli et pas celle de Google.

Google surveille de loin que ces applis et sites ne fassent pas n’importe quoi, mais certaines peuvent passer entre les mailles du filet. Ces applications tierces ont leurs propres règles et cela peut devenir problématique d’autant que celles-ci peuvent changer sans vous prévenir. Le mieux est de faire confiance uniquement à des sites ayant pignon sur rue… Et encore.

Les applications ayant accès à votre compte

1/ Faites le ménage !

Heureusement, il est possible de faire le ménage depuis cette page.

Allez dans Applications ayant accès à votre compte et vous verrez alors plusieurs sections. La première est Applications tierces ayant accès à votre compte. Ici, nous vous conseillons de bien faire le ménage, car ces applis et site certaines données de votre compte Google, y compris des informations potentiellement sensibles. Google conseille même de supprimer celles que vous n’utilisez plus. Il est possible de signaler une appli louche. Dans le doute, faites Supprimer l’accès.

2/ Se connecter avec Google

La seconde section s’appelle Se connecter avec Google. Ici, vous ne trouverez que des sites et applis qui n’ont accès qu’à votre nom, votre adresse et votre photo de profil. C’est un peu moins grave, mais si vous ne les utilisez plus, n’hésitez pas à les supprimer. Enfin, vous trouvez les Applications Google. Celles-ci ont été approuvées par Google et la firme s’en porte garante. C’est notamment le cas de Waze.