Samsung One UI et stockage : faire le ménage dans la mémoire

Plus les appareils proposent de fonctionnalités et plus la mémoire vient à manquer facilement. Si vous ne ressentirez pas le manque sur un POCO M3 avec 64 Go de mémoire, ce sera différent sur un Samsung Galaxy dernier modèle proposant 128 Go. En effet, les photos pèsent bien plus lourd sur de gros capteurs photos et que dire des vidéos 4K…voir 8K… Et pas facile de se rendre compte quels fichiers prennent de la place quand on en a beaucoup.

Plusieurs gigaoctets à récupérer !

Idem pour les applications non utilisées : elles prennent de la place sans qu’on s’en rende compte. En changeant de smartphone on rapatrie aussi des fichiers de ses anciens smartphones et cela arrive parfois d’avoir des doublons. Heureusement avec la surcouche One UI de Samsung, il est possible de gagner énormément de place en quelques minutes. C’est d’autant plus difficile quand on sait que la plupart des appareils Samsung actuels ne permettent pas d’ajouter de la mémoire de stockage via micro SD (sauf les Galaxy Note20 Ultra 5G).

Doublons, appli, fichiers volumineux : gagnez de la place dans votre Samsung Galaxy !

1/ Vue d’ensemble

Allez dans Paramètres>Batterie et maintenance appareils et sélectionnez Stockage. Vous verrez le pourcentage de mémoire utilisée avec un aperçu de chaque catégorie : Images, Vidéos, Audio, Documents, Application, etc.

2/ Corbeille et applications inutilisées

En faisant défiler, vous arriverez sur Corbeille avec les principales applications concernées. On l’oublie souvent, mais la corbeille est pleine de fichiers qui prennent de la place pour rien : photos ratées, vidéos WhatsApp, etc. Ensuite dans Applications inutilisées vous pourrez effacer celles dont vous ne vous servez plus. Pareil pour Fichiers en cache, on peut aussi récupérer de la place ici.

3/ Les fichiers volumineux

Il s’agit souvent de vidéos (merci la 4K) ou de téléchargement Netflix. Cette fonction est bien pratique pour avoir un film ou un épisode sous le coude si vous n’avez pas Internet, mais il faut penser à les supprimer quand vous les avez vus. Pour vos vidéos personnelles, pas besoin de faire une croix dessus. Vous pouvez les transférer sur votre ordinateur en utilisant la fonction Lien avec Windows ou l’appli AirMore.

4/ Les fichiers dupliqués

Les Fichiers dupliqués sont des doublons. Il arrive parfois que ces fichiers prennent un espace énorme lorsqu’on transfère des données d’un appareil à un autre ou lorsqu’on reçoit des photos de la famille par WhatsApp par exemple. Choisissez l’emplacement et supprimez-les !