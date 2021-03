Samsung «Lien avec Windows» : affichez et contrôlez votre téléphone depuis votre PC !

Si vous avez un appareil Samsung récent, il contient la fonctionnalité «Lien avec Windows». Cette dernière permet d’avoir accès au contenu de votre appareil sur votre PC (photo, etc.), mais vous pouvez aussi téléphoner depuis votre ordinateur, avoir accès à vos notifications, vos applis et même de projeter l’écran de votre smartphone sur celui de votre Windows…

Avant de commencer, sachez que la fonctionnalité Votre Téléphone de Windows permet de connecter des appareils qui ne sont pas de la marque Samsung. Vous aurez peut-être un peu de difficulté à la faire fonctionner car il s’agit encore d’une option récente. Sachez aussi que l’utilisation des applis de votre smartphone sur votre PC est une exclusivité de la marque coréenne. Alors, qu’est-ce que «Lien avec Windows» ? Il s’agit d’avoir accès à votre smartphone depuis Windows sans avoir nécessairement à sortir votre téléphone et à jongler avec vos deux écrans. C’est pratique à la maison, mais aussi plus discret au travail.

Microsoft et Android main dans la main…

Une fois connecté, vous aurez accès aux photos les plus récentes de votre galerie, à vos contacts, vos notifications et même à vos applications en mode miroir : votre écran de téléphone s’incrustera sur votre moniteur PC. Plus fort, il est aussi possible de passer un coup de fil sans sortir sans appareil de sa poche. Le micro et le haut-parleur du PC prendront le relais. Un bel exemple du rapprochement entre Microsoft et le monde d’Android…

Lien avec Windows : connexion et fonctionnalités

1/ L’application Lien avec Windows

L’application est native avec les dernières versions de One UI sur les appareils Samsung récents : Galaxy Note 10, Note20, S9, S10, S20, S21, Fold, Z Flip, mais aussi certains Galaxy A. Il faudra juste l’activez depuis la zone de notification. Si vous n’avez pas l’appli, téléchargez Assistant Votre téléphone – Lien avec Windows. Rappelons que si vous avez un appareil d’une autre marque ou un Samsung qui n’est pas compatible, vous n’aurez pas accès à toutes les fonctionnalités.

2/ Appairer les deux appareils

Ouvrez l’appli, entrez votre compte Microsoft et faites +Ajouter un ordinateur. Normalement l’application Windows Votre Téléphone devrait se lancer et vous inviter à appairer les deux appareils. Suivez le guide, vous pouvez utiliser un QR code pour vous faciliter la tâche. Notez que les deux machines devront être sur le même réseau WiFi mais il est possible de le faire avec les données mobiles !

3/ Les photos sur votre bureau

Une fois connecté, vous n’aurez plus à refaire ces étapes, tout se fera automatiquement en activant Lien avec Windows. Ici on peut voir que vous avez accès à vos photos directement dans une fenêtre Windows : plus besoin de s’envoyer des fichiers par e-mail, en branchant un câble ou en utilisant le Bluetooth. Vous pouvez les transférer très facilement. Mais ce n’est pas tout !

4/ Notifications, SMS et appels depuis le PC

On peut aussi accéder à ses notifications et ses SMS : plus besoin de sortir l’appareil de sa poche pour voir qui vous a laissé un message et y répondre depuis votre clavier ! C’est quand même plus pratique. Il est même possible de passer un appel.

5/ Le mode miroir ! Vos applis du téléphone sur le PC

Mais la fonctionnalité la plus avancée c’est le mode miroir qui permet d’afficher l’écran de vote smartphone dans une fenêtre Windows. Vous pouvez donc accéder à vos applications depuis votre PC et les utiliser comme si vous étiez sur votre appareil. C’est un tout nouveau monde qui s’offre à vous !