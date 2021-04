Samsung Kids : des applis créatives pour occuper les enfants

Anciennement appelé «Kids Mode» sur les anciens appareils Samsung, Samsung Kids (parfois appelé aussi Espace Enfant) est un nouvel environnement qui n’empiétera jamais sur votre écran d’accueil et vos applis. Dans cet espace, les enfants pourront utiliser certaines fonctionnalités : jouer et participer à des activités sympas comme du dessin, des activités musicales, un mode appareil photo ludique, etc. Impossible pour vos bambins de mettre le bazar dans vos applications, de voir vos photos privées ou d’appeler votre patron puisqu’il faudra un code ou votre empreinte digitale pour revenir à votre écran d’accueil.

Une «exclu» Samsung

Cette appli est disponible nativement sur les appareils Samsung qui ont été commercialisés avec au moins Android 9 à bord : Galaxy S10, S20, S21, Note10, Note20, Fold, Z Flip, Galaxy Tab S4 à S7 et les Tab A de la même période. Vous ne l’avez pas ou vous pensez que votre appareil n’est pas compatible ? Essayez de la télécharger depuis Galaxy Store (cherchez Samsung Kids), vous en aurez le cœur net !

Un mode pour les enfants complètement «à part»

Que vous soyez dans une salle d’attente, dans un bus ou dans une longue réunion de famille avec «les tatas», l’Espace Enfant de votre appareil Samsung fera patienter vos enfants en encourageant leur créativité. Il est possible de gérer le temps de jeu, de voir ce que vos enfants ont réalisé, mais vous pouvez aussi leur apprendre à passer un coup de fil à une personne que vous aurez sélectionné. Ils pourront aller sur Internet et consulter des sites que vous aurez choisis, colorier, dessiner et participer à des activités musicales. Vous pouvez gérer jusqu’à 6 profils enfants et il est bien sûr impossible de quitter Samsung Kids sans votre autorisation : il faudra un code de déverrouillage ou votre empreinte digitale.

Présentation de Samsung Kids (Espace Enfant)

1/ Où le trouver ?

Samsung Kids devrait être dans le tiroir d’applications, mais il peut être masqué. Déroulez la zone de notification et cherchez l’icône avec une tête d’enfant. Là aussi il peut être masqué. Faites + pour ajouter l’icône à votre barre déroulante (il est aussi appelé Espace Enfants sur certains appareils). Une fois dedans, il faudra installer les applications une à une. Notez que pour revenir à votre écran d’accueil et à vos applis, vous devrez utiliser le capteur d’empreintes ou votre code de déverrouillage.

2/ Mon Appareil Photo

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application «appareil photo» avec des décors, de la réalité augmentée et des effets rigolos pour les enfants : leurs créations iront dans Ma Galerie et n’encombreront pas la vôtre.

3/ Mon Téléphone

Il est possible d’importer des numéros depuis votre liste de contact pour permettre à vos enfants de les appeler : Mamy, Tonton, Maison, etc. C’est à vous de valider chaque contact et d’accorder les autorisations.

4/ Mon Navigateur

C’est un navigateur Internet où vous devrez accorder carte blanche à chaque nouveau site. C’est un peu laborieux, mais rien ne vous empêche de commencer par quelques sites : mettez le nom et choisissez une icône, elles prendront place dans un menu bien plus intuitif qu’une barre de navigation.

5/ Deux applis de dessins

Il existe aussi deux applis de dessins : Mon atelier artistique et Zone dessin de Bobby. Les deux se ressemblent un peu. La première est une sorte de Paint (en plus sympa on vous rassure) avec la possibilité de créer des autocollants tandis que la seconde est un peu plus originale avec des coloriages et des supports différents : dessins dans le sable ou cartes «à gratter». Très sympa.

6/ Deux applis musicales

Ma voix magique permet d’enregistrer sa voix et de la lire avec un effet rigolo : voix grave, de martien, etc. Dans Groupe musical de Lisa, il faudra charger un morceau ou plusieurs morceaux de votre playlist et laisser les enfants ajouter des sons dessus : percussions, bruits de guitare, xylophone, maracas, animaux, klaxon, etc.

7/ Aventure de Croco

Pas grand-chose à faire dans Village des amis de Croco, par contre Aventure de Croco est un jeu intéressant pour les 4 à 7 ans. Dans chaque niveau, vous devez guider Croco vers sa récompense en utilisant des flèches. Si les premiers niveaux sont simples, ce n’est qu’un amuse-gueule : il faudra ensuite mémoriser les obstacles et les parents peuvent même créer des niveaux !