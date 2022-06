Restauration de photos supprimées sur Windows, Mac, Android et iPhone

Pour récupérer des photos qui ont été complètement détruites et les restaurer à partir de votre PC, de votre Mac, de votre téléphone Android ou de votre iPhone, jetez un œil aux tutos qui vont suivre et tentez ces différentes méthodes pour éviter la catastrophe.

Restaurer des photos perdues à partir de Windows sans logiciel

Il existe généralement trois méthodes différentes permettant aux utilisateurs de Windows de récupérer des images perdues à partir d’une machine sous Windows.

Solution 1 : Récupérer les photos de la corbeille

Si les fichiers supprimés se retrouvent dans la corbeille après avoir été effacés, la récupération des images ne posera pas de problème. Que vous utilisiez la touche Suppr de votre clavier ou que vous cliquiez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier en question et choisissiez Supprimer dans le menu contextuel, vos photographies seront déplacées vers la Corbeille du Bureau.

Pour les récupérer, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez la Corbeille en double-cliquant sur son icône sur votre bureau.

2. Utilisez le menu contextuel pour cliquer avec le bouton droit de la souris sur la photo ou le fichier que vous souhaitez restaurer, puis choisissez l’option Restaurer.

Solution 2 : Récupérer les images qui ont été définitivement effacées à partir des sauvegardes Windows.

Cette technique peut vous être utile dans le cas où vous ne parvenez pas à localiser les photos effacées dans la Corbeille.

Si vous ne parvenez même pas à trouver les photos supprimées ou perdues dans la Corbeille, il vous reste trois autres options pour les récupérer :

1. Récupérer les photos en utilisant l’outil Historique des fichiers. L’utilitaire Historique des fichiers, qui peut être utilisé pour sauvegarder vos données et qui est inclus dans Windows 8.1 et les versions suivantes, est compatible avec divers supports de stockage. Si vous avez récemment sauvegardé vos images à l’aide de l’historique des fichiers, vous pouvez examiner ces sauvegardes pour récupérer les photos définitivement perdues à partir de Windows. Connectez le support de stockage à votre PC Windows afin d’effectuer ce processus, puis suivez les instructions qui suivent : Tapez simplement « Restaurer les fichiers » dans le champ de recherche situé dans la barre des tâches, puis choisissez l’option « Restaurer vos fichiers en utilisant l’historique des fichiers ». Trouvez le fichier dont vous avez besoin, puis utilisez les flèches pour naviguer entre toutes les différentes versions de ce fichier. Lorsque vous avez trouvé la version que vous voulez, choisissez l’option Restaurer pour l’enregistrer à l’endroit où elle a été prise à l’origine. Vous pouvez l’enregistrer dans un nouvel emplacement en maintenant le bouton Restaurer enfoncé (ou en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris), en sélectionnant l’élément de menu Restaurer vers, puis en sélectionnant un autre répertoire.



2. Récupérer des photos qui ont été détruites en revenant à des versions antérieures. Vous avez également la possibilité de récupérer des images irréversiblement perdues en utilisant l’outil de restauration des versions antérieures inclus dans Windows (Shadow Copy). Ces “ombres” sont des versions différentes des fichiers et des dossiers qui se trouvent à l’intérieur des points de restauration. Dans le cas où vous disposez de telles sauvegardes, vous pourrez récupérer les photos supprimées en suivant les procédures ci-dessous. Lancez l’Explorateur de fichiers et recherchez le dossier qui contient les photos que vous avez supprimées. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, le menu contextuel vous propose de restaurer les versions précédentes.

Vous êtes maintenant en mesure d’examiner la liste des versions disponibles. Cliquez sur le bouton « Restaurer » après avoir sélectionné la version à laquelle vous souhaitez revenir.

Choisissez l’option Sauvegarde et restauration.

Si vous êtes invité à créer une sauvegarde dans Windows, il est fort probable que vous n’en ayez pas actuellement. Si vous avez une sauvegarde des photos que vous avez détruites, cliquez sur le bouton « Restaurer mes données », puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Si les méthodes qui vous permettent de récupérer des images perdues sans utiliser de logiciel ne parviennent pas à localiser vos photos, vous pouvez essayer d’utiliser un logiciel de récupération de photos tel que iBoysoft Data Recovery afin de récupérer vos photos.

Comment restaurer les images depuis Mac sans utiliser de logiciel

Lorsque vous essayez de supprimer des fichiers d’un Mac, qu’ils soient stockés sur le disque dur interne, une clé USB, une carte SD ou un disque dur externe, l’option « Supprimer » n’apparaît pas. Lorsque vous choisissez « Déplacer vers la corbeille », toutes vos photos seront supprimées de votre appareil. Ensuite, vous pouvez vider manuellement la Corbeille pour supprimer définitivement les éléments de votre ordinateur.

Sur un Mac mini, MacBook Pro, MacBook Air ou tout autre appareil Apple, vous disposez de deux options différentes pour récupérer les images perdues de manière totalement gratuite.

Solution 1 : Récupérez les images de la Corbeille de votre Mac

Il est possible de récupérer des images effacées de la corbeille d’un Mac tant que vous n’avez pas récemment vidé la corbeille. Le processus pour la restauration est simple :

Sur le dock, ouvrez la corbeille.

Regardez la liste des fichiers que vous avez récemment supprimés de votre ordinateur.

Sélectionnez Remettre à son emplacement d’origine dans le menu qui apparaît lorsque vous faites un clic droit sur l’image que vous souhaitez restaurer.

Évidemment, vous ne pourrez pas récupérer les éléments que vous avez supprimés, à moins qu’ils ne se trouvent encore dans la Corbeille.

Solution 2 : Restaurer les images à partir de Time Machine

Time Machine dans macOS est un fantastique outil de sauvegarde intégré à votre Mac qui vous permet de sauvegarder automatiquement toutes vos informations, y compris les programmes, la musique, les photos, les e-mails, les documents et les fichiers système. Il le fait pour vous en arrière-plan pendant que vous vaquez à vos occupations. Après avoir supprimé des images, vous pourrez peut-être les récupérer à partir de sauvegardes Time Machine précédentes si le disque a été configuré en amont.

Les étapes de la restauration d’images supprimées à l’aide de Time Machine sont les suivantes :

Établissez une connexion entre le disque de sauvegarde et l’ordinateur.

Lancez le dossier qui contenait à l’origine vos fichiers, dont certains peuvent avoir été perdus ou détruits.

Sélectionnez Entrer dans Time Machine après avoir cliqué sur le symbole Time Machine situé dans le coin supérieur gauche de la barre de menus.

Vous pouvez naviguer dans le contenu du dossier de sauvegarde en utilisant les flèches haut et bas de l’écran ou en utilisant la ligne de temps située sur le côté de l’écran. L’utilisation de la ligne de temps pour explorer les fichiers est la méthode la plus efficace à utiliser si vous recherchez des fichiers de versions précédentes. Vous aurez la possibilité de voir un grand nombre d’instantanés de l’ensemble de ce dossier, ainsi que l’évolution du dossier dans le temps.

Pour obtenir un aperçu d’un élément, vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit le sélectionner d’abord, puis utiliser la barre d’espace.

Après avoir fait votre sélection, cliquez sur le bouton Restaurer pour ramener le fichier que vous désirez.

Si vous n’avez pas configuré Time Machine, vous devrez utiliser iBoysoft Data Recovery for Mac afin de récupérer les images que vous avez effacées de votre Mac.

Comment puis-je récupérer des photos perdues en utilisant le logiciel fourni pour la récupération de photos ?

Si aucune des options présentées ci-dessus ne vous a réussi, il vous reste la possibilité d’utiliser un logiciel gratuit de récupération d’images pour vous aider.

iBoysoft Data Recovery est un outil gratuit qui peut vous aider à récupérer des photographies, des photos ou des images perdues de manière efficace et réussie. Ce programme est également connu comme un programme de récupération de photos effacées. Il est compatible avec une grande variété de types d’images, notamment JPG, PNG, BMP, EPS, TIF, TIFF, PCD, RAW, JIF, JP2, GIF, FPX, et bien d’autres encore. Vous n’aurez aucun mal à récupérer des photos en utilisant iBoysoft Data Recovery, et vous pourrez récupérer toutes vos précieuses images, y compris celles de votre famille, de votre entreprise et d’autres activités.

En outre, il est capable de récupérer les films, la musique, l’audio, les documents et les courriels à partir du disque dur interne/externe, de lecteurs flash USB, de cartes mémoire, etc.

En utilisant iBoysoft Data Recovery, voici les étapes à suivre pour récupérer des photos perdues :

1. Selon que vous avez un ordinateur Windows ou Mac, téléchargez et installez la version appropriée d’iBoysoft Data Recovery. 2. Après le lancement d’iBoysoft Data Recovery, choisissez le périphérique de stockage à partir duquel vous avez supprimé les images que vous vouliez récupérer.



3. Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant, iBoysoft Data Recovery commence à rechercher les images qui ont été perdues ou supprimées.

4. Une fois l’analyse terminée, vous aurez la possibilité de voir les résultats, de choisir les images que vous souhaitez récupérer, puis de cliquer sur l’option « Récupérer ».

Après cela, vous devez vous assurer que vous avez récupéré toutes les photos que vous aviez perdues auparavant. Si vous ne voyez pas les photos que vous voulez récupérer, vous pouvez cliquer sur Retour et choisir Analyse approfondie pour reprendre le processus de recherche de fichiers supplémentaires. Si vous ne voyez pas les images que vous voulez récupérer, cliquez sur Précédent.

Comment récupérer des images sur un téléphone Android ?

Si vous utilisez un téléphone Android, vous pouvez utiliser les procédures énumérées ci-dessous pour récupérer les images qui ont été effacées. L’option que vous choisirez dépendra de votre utilisation ou non du stockage dans le cloud et de la nécessité ou non de récupérer les données de l’appareil lui-même. La procédure est la suivante :

Solution 1: Récupérer les photos supprimées de la Galerie ou des Albums.

Lorsque vous supprimez une photo de la galerie de votre téléphone Android, elle est déplacée vers le dossier Corbeille, où elle restera pendant les 30 jours suivants. Par conséquent, si vous n’avez pas supprimé la photo récemment, elle devrait toujours s’y trouver. Suivez les étapes suivantes pendant les 30 prochains jours pour récupérer les photos supprimées :

1. Accédez à la section Galerie ou Albums de votre téléphone.

2. Accédez au dossier » Trash » ou au dossier » Recently Deleted « .

3. Toutes vos images qui ont été précédemment effacées devraient se trouver dans ce dossier. Si vous découvrez les images que vous désirez, vous pouvez les récupérer en appuyant sur le bouton intitulé « Restaurer » ou en sélectionnant l’option « récupérer » dans le menu.

Si les images que vous recherchez ne se trouvent pas dans ce dossier, il est possible que vous les ayez supprimées il y a plus de 30 jours. N’ayez crainte, les réponses fournies ci-dessous devraient vous aider.

Solution 2 : Récupérez les images depuis le cloud

Si vous sauvegardez régulièrement les images de votre téléphone dans le nuage à l’aide d’un service tel que Google Photos, Microsoft One Drive ou Dropbox, la récupération des photos de votre téléphone que vous avez accidentellement perdues est un processus facile.

Google Photos

Toutes les photos que vous enregistrez sur votre appareil Android peuvent être sauvegardées en toute sécurité sur le cloud via Google Photos, où elles peuvent être récupérées lorsque vous en avez besoin. En suivant ces instructions, vous pourrez récupérer des photos directement depuis l’application Google Photos.

1. Lancez l’application Google Photos sur votre appareil mobile fonctionnant sous Android.

2. Localisez les photographies que vous avez effacées, mais que vous souhaitez restaurer.

3. Sélectionnez Enregistrer sur un appareil dans le menu Plus (l’icône avec trois points).

Microsoft OneDrive

OneDrive, le service de stockage dans le nuage proposé par Microsoft, possède également une fonction qui permet de sauvegarder automatiquement vos photos. Les procédures suivantes vous permettront de télécharger sur votre appareil mobile toutes les photos que vous avez publiées sur OneDrive :

1. Lancez l’application OneDrive sur votre appareil mobile fonctionnant sous Android.

2. Sélectionnez Photos dans le menu situé en bas de l’écran.

3. Sélectionnez les images que vous souhaitez faire restaurer.

4. Sélectionnez Enregistrer dans le menu Plus (l’icône avec trois points).

Dropbox

Si vous êtes membre de Dropbox et que vous aviez activé l’option de sauvegarde automatique des photos avant de perdre ou de supprimer accidentellement vos images, vous pouvez désormais les récupérer simplement en quelques clics. C’est le cas si vous aviez activé le service avant de perdre ou de supprimer vos photos.

1. Lancez l’application Dropbox située sur votre appareil mobile.

2. Accédez au dossier des téléchargements de l’appareil photo sur votre ordinateur. Si vous avez déplacé les photos à un autre endroit et que vous pouvez vous rappeler où elles se trouvent, vous devez plutôt naviguer vers ce dossier.

3. Parmi toutes les photos, choisissez celles que vous souhaitez restaurer dans leur état d’origine.

4. Sélectionnez Enregistrer sur le périphérique dans le menu Plus (l’icône avec trois points).

Solution 3 : utilisez le programme de récupération

Que se passerait-il si vous n’aviez pas fait de copie de cette photo inestimable ? Existe-t-il une autre solution efficace ? Vous avez de la chance : si votre téléphone Android prend en charge les cartes microSD amovibles, vous pouvez récupérer vos photos perdues en utilisant un programme de récupération de photos et les basculer sur la mémoire de votre téléphone.

Même si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours récupérer vos données en utilisant un programme professionnel de récupération de photos pour Android, tel que DiskDigger. Il suffit de le télécharger, puis de suivre les instructions à l’écran pour récupérer vos photos perdues dans un ordre séquentiel.

Comment récupérer les images de mon iPhone qui ont été supprimées ?

Il existe plusieurs approches qui peuvent être utilisées pour récupérer des images récemment effacées d’un iPhone. Si les images n’ont pas été écrasées par de nouvelles données, il y a une chance que vous puissiez les récupérer.

Solution 1 : Récupérer les images depuis l’application Photos de votre iPhone.

Vos images ne seront pas supprimées du stockage interne de votre iPhone pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours après leur suppression accidentelle. Vous pouvez trouver ces photos qui ont été récemment supprimées dans le dossier intitulé « Récemment supprimé ». Si vous suivez ces instructions, vous pourrez obtenir les photographies que vous avez demandées.

1. Sur votre iPhone, lancez l’application Photos, puis touchez l’option Albums.

2. Allez tout en bas de l’écran et cliquez sur le dossier intitulé » Récemment supprimé » lorsque vous y arrivez.

3. Après avoir effectué vos sélections, choisissez les photos que vous souhaitez récupérer, puis sélectionnez le bouton Récupérer.

Solution 2 : Restaurez les photos supprimées à partir d’une copie précédente.

Si vos images ont déjà été supprimées de l’album intitulé « Récemment supprimées », vous pouvez peut-être les récupérer à partir d’une sauvegarde antérieure de votre iPhone en restaurant cette sauvegarde.

Sauvegarde iCloud

Si vous avez sauvegardé votre iPhone sur iCloud, vous pouvez récupérer les images que vous avez supprimées en suivant les étapes suivantes :

1. Naviguez jusqu’à Réglages > votre nom > iCloud, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez Sauvegarde iCloud, appuyez dessus, et choisissez Sauvegarder maintenant dans le menu qui apparaît. Il s’agit d’une mesure de sécurité en cas de problème, ou si vous n’aimez pas le contenu de la sauvegarde précédente et êtes prêt à renoncer aux images, vous pouvez revenir à la configuration que vous aviez avant que le problème ne survienne.

2. Allez dans le menu Paramètres, puis choisissez Général, puis Réinitialiser, et enfin appuyez sur le bouton Effacer tout le contenu et les paramètres.

3. Sélectionnez « Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud » dans le menu déroulant de l’écran Apps & Data.

4. Utilisez l’identifiant Apple que vous avez créé pour vous connecter.

5. Sélectionnez Choisir une sauvegarde, puis allez jusqu’à la sauvegarde iCloud que vous souhaitez utiliser pour la restauration, et sélectionnez-la.

6. Pour terminer l’opération, suivez simplement les instructions à l’écran.

Ouvrez maintenant l’application Photos et vérifiez si vos inestimables photos ont été restaurées. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez réessayer la procédure et restaurer une sauvegarde antérieure.

Sauvegarde iTunes

En suivant ces instructions, vous pouvez également récupérer les photos supprimées d’une sauvegarde iTunes et les restaurer sur votre iPhone.

1. Lancez iTunes et assurez-vous que votre iPhone est connecté à votre ordinateur.

2. Lorsque le symbole de l’iPhone s’affiche dans la fenêtre d’iTunes, choisissez-le en cliquant dessus.

3. Sélectionnez « Restaurer la sauvegarde » dans le menu Résumé qui apparaît après avoir cliqué sur l’élément.

4. Sélectionnez la sauvegarde que vous avez créée avant d’effacer les photos sur votre iPhone, puis sélectionnez le bouton Restaurer.

Solution 3 : Utilisez un logiciel de récupération d’images

L’utilisation d’un programme de récupération d’images pour iPhone doit être considérée comme une solution de dernier recours dans le cas où vous ne pouvez accéder à aucune des sauvegardes précédentes de votre iPhone. Il est conseillé de télécharger PhoneRescue pour iOS.

Il vous fournit 3 modes de récupération pour récupérer vos photos perdues ou effacées en seulement 3 étapes simples : sélectionnez le type de photo, puis après l’affichage de l’aperçu, sélectionnez la récupération. Il prend en charge la récupération des photos supprimées sur l’iPhone directement. Vous pouvez également récupérer les données iOS supprimées sur votre PC ou votre Mac.

Conclusion

Avec l’évolution des appareils photo numériques et des smartphones, l’amour des gens pour la photo a augmenté de façon exponentielle. En outre, les gens téléchargent, transfèrent et modifient des photos sur des ordinateurs et des disques amovibles des millions de fois par jour. Malheureusement, la suppression ou la perte accidentelle de photos est statistiquement très fréquente.

Les photos et les vidéos sont stockées sur les cartes SD des appareils photo numériques et sur la mémoire de certains téléphones Android. Avec iBoysoft Data Recovery, récupérer des photos supprimées directement à partir de divers appareils n’est pas un problème.

Mais au lieu de récupérer les photos supprimées après les avoir perdues, la meilleure solution consiste à sauvegarder régulièrement vos clichés importants.