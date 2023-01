Questions/réponses de Google Maps : comment les utiliser et s’en débarrasser ?

Google Maps est sans doute l’application dont il est le plus dur de se passer lorsqu’on cherche à « dégoogliser » sa vie. Elle permet de s’orienter, de trouver le meilleur itinéraire, à pied ou en voiture, de trouver les transports en commun et leurs horaires, de chercher un commerce et ses heures d’ouverture et de fermeture, mais aussi de lire les avis sur tel ou tel lieu.

Une fonctionnalité ajoutée en 2017 est un peu moins connue que les autres : le système de questions-réponses.

Un système qui peut servir…

Car depuis l’appli, il est possible de poser des questions sur un établissement en ouvrant sa fiche. Certains magasins ou restaurants peuvent renoncer à cette fonctionnalité ou l’ajouter depuis Google My Business. Ils ont aussi la possibilité d’ajouter des questions et d’y répondre à l’avance. Vous aussi vous pouvez bien sûr y répondre dans la catégorie Questions et réponses, juste avant les avis. Si vous ne la trouvez pas, cela signifie que l’établissement n’a pas jugé bon de l’ajouter. Faites Afficher toutes les questions puis Répondre. Il est possible de mettre un pouce en l’air si les informations vous semblent pertinentes. Pour poser à votre tour une question, il suffit de l’écrire dans le champ Demandez à la communauté.

Y’a pas écrit « La Poste » !

Il y a quand même un petit détail qui peut agacer : les notifications basées sur votre position. Car si vous avez la localisation activée sur votre smartphone, vous pourriez recevoir des messages vous demandant de répondre à telle ou telle question. C’est assez ennuyeux, car il suffit de rester suffisamment de temps à côté du restaurant Le Roi du Couscous pour qu’on vous demande si ils livrent et si on peut payer en tickets resto. Bref, il va falloir corriger ça.

Désactivez les notifications des Questions-réponses

1/ Un exemple…

Tranquillement en train de patienter à la CAF du Rhône avec un billet numéroté 956, je reçois une notification sur mon appareil. « À la Caisse d’allocation familiale du Rhône ? Un utilisateur a une question. Pouvez-vous y répondre ? »

Bien sûr ! Je suis là pour ça pardi !

2/ Désolé Madame, mais j’ai aussi mes problèmes

Bien sûr il s’agit d’une personne en détresse qui s’adresse directement à la CAF. Son mot de passe ne fonctionne plus et elle veut savoir comment envoyer ses documents. Elle n’a pas dû lire que ces questions étaient publiques et que tout le monde pouvait les lire… Étant plutôt occupé à regarder défiler les numéros (c’est le 12 qui s’affiche, c’est bientôt mon tour), je décide de l’ignorer et de faire en sorte de ne plus être importuné de la sorte.

3/ Vivons heureux, vivons cachés

Ce qu’il faut faire, c’est aller sur la notification de départ et de faire Désactiver. Ici on vous proposera plusieurs options : activation/désactivation ou Application seulement qui permet d’avoir une notification silencieuse qui n’apparaîtra pas sur l’écran de verrouillage. Si vous avez effacé cette notification initiale, allez dans Google Maps, appuyez sur votre avatar et faites Paramètres > Notifications > Questions/Réponses et chat puis Lieux que vous avez visités. Voilà, personne ne vous demandera plus si on peut amener son chien au Séphora en dessous de chez vous.