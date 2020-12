Quel est le meilleur VPN pour mobile ? Points forts et fonctionnalités ?

VPN signifie Virtual Private Network. Il s’agit d’une appli qui va chiffrer les données entre vous et Internet. Le but est simple : aucune personne ne pourra accéder aux informations qui transitent par votre connexion. Plus fort, avec une IP d’emprunt, en France ou ailleurs, impossible de savoir où vous vous trouvez réellement. Ce genre de sécurité est d’autant plus importante avec les smartphones puisque presque 80 % du trafic Internet mondial est mobile et qu’il arrive parfois que nous soyons obligés de nous connecter à des points d’accès WiFi inconnus.

Un VPN vous protège donc contre les espions, les virus, les pirates et les voleurs, mais permet aussi de télécharger tranquillement sans craindre les foudres d’HADOPI. Un dernier argument en faveur des VPN ? En disposant d’une IP de complaisance, vous pourrez contourner les géorestrictions de certains sites et profiter des catalogues américains ou japonais de Netflix pour encore plus de contenus (films, séries et animés inédits avec sous-titres français). Et si vous êtes à l’étranger et que vous ne pouvez pas accéder à votre compte Canal+ ou RMC Sport, un VPN débloque la situation…

CyberGhost : un prix plancher

CyberGhost est un des VPN les moins chers du marché puisqu’il ne vous coûtera que 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). 35 millions de «ghosties» lui font déjà confiance et il a aussi l’avantage de se situer en Roumanie : le pays des vampires protège très bien les Internautes. Ce n’est pas compliqué, CyberGhost ne garde aucune information sur vous !

Les points forts de CyberGhost sur smartphone

1/ Simple mais pas simpliste

Avec CyberGhost, vous n’avez qu’à appuyer sur un bouton pour sécuriser votre connexion : le VPN choisira le meilleur emplacement géographique en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Si votre smartphone se connecte sur un nouveau point d’accès WiFi, CyberGhost s’assurera que vous êtes bien au courant de ce changement. Avec son chiffrement puissant et son nouveau protocole WireGuard, vous ne courez aucun risque.

2/ Une liste blanche

Sur mobile, vous remarquerez que certaines applications fonctionneront mal ou pas du tout : appli bancaire, etc. Il est alors possible d’exclure ces dernières en les sortant du «tunnel» depuis Tunnel App Split. Toutes les autres resteront sous l’influence de VPN.

3/ Une IP japonaise ou américaine !

Vous avez un compte Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ et vous aimeriez des nouveautés ? Passez par une IP américaine ou japonaise : vous disposerez de contenus inédits dans notre beau pays. Les deniers épisode de Attack on Titan (saison 4) sont dispos sur le Netflix japonais alors que nous n’avons que les 2 premières saisons en France…