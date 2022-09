Passeport, carte d’identité : Comment utiliser votre smartphone comme un Photomaton ?

Vous avez besoin d’une photo pour votre passeport, votre carte d’identité ou n’importe quel document officiel ? On vous explique comment transformer votre téléphone en Photomaton pour un portrait valide et accepté par l’administration.

Quand vous devez (re)faire votre passeport (ou un autre document officiel), vous pouvez vous retrouver dans la panade parce que vous n’avez pas de photo d’identité à disposition, pourtant indispensable à votre précieux sésame vers l’étranger. Il n’est pas toujours évident de trouver des cabines photographiques dans certaines villes. Peut-être que vous n’avez aussi tout simplement pas le temps d’aller les faire, ni l’argent. Une solution alternative : la faire vous-même avec votre téléphone. On vous explique comment.

Passeport en tête

Pour faire une bonne photo qui sera acceptée par votre mairie pour apparaître sur un docuement officiel, il vous faudra quand même un minimum d’exigence sur la qualité du cliché. Toutefois, à notre époque, l’atteindre n’est en rien insurmontable.

Tout d’abord, enlevez tout ce qui n’appartient pas naturellement à votre visage. Chapeau, lunettes (à moins qu’elles soient très fines), bijoux… Tout doit disparaitre pour que ne reste que votre trombine.

Ensuite, trouvez un fond blanc bercé d’une lumière naturelle et positionnez votre téléphone de manière stable de préférence sur un trépied. Il est conseillé de prendre la photo avec la caméra frontale de votre appareil qui donne des clichés de meilleure qualité. Pour pouvoir vous voir, vous pouvez placer un miroir derrière le smartphone qui vous permettra d’en voir quand même le reflet de l’écran.

Maintenant placez-vous de façon à avoir votre visage au milieu de la photo et prenez-la en mettant le retardateur à 5 secondes. Essayez d’avoir assez d’espace autour de votre tête pour pouvoir la recouper après.

En suivant, regardez si la photo convient aux critères de validité : yeux ouverts et fixant l’objectif, bouche fermée, expression neutre…

Une fois validée par vos soins, la photo doit être mise aux dimensions demandées par l’administration qui sont 3,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur. Quant à la taille de votre visage, il doit mesurer entre 3,2 et 3,6 cm (soit 70 à 80% de la photo), du bas du menton au sommet du crâne (hors cheveux). Cela fait, il ne vous restera plus qu’à l’imprimer sur du papier photo. Vous pouvez aussi le faire imprimer si vous n’avez pas le matériel.

Voilà, vous venez d’économiser du temps et de l’argent !