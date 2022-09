Partage de connexion WiFi, USB, Bluetooth, RJ45 : Créez un point d’accès via Android !

Vous savez certainement qu’il est possible de partager une connexion Internet avec un smartphone Android, votre appareil se transformant alors en modem pour les machines alentour. Mais il est aussi possible de partager sa connexion via d’autres moyens : Bluetooth, USB et même Ethernet. Faisons le point sur toutes ces fonctionnalités…

Le partage de connexion n’est pas récent puisqu’il a été introduit sur Android dès ses premiers pas. Le procédé est très simple : votre appareil Android fait office de modem et n’importe quel autre appareil peut s’y connecter pour accéder à Internet (PC, mobile, TV, tablette, console, etc.) La plupart du temps, c’est le WiFi qui est utilisé comme méthode de connexion entre les deux appareils tandis que le smartphone va utiliser sa connectivité Internet mobile pour distribuer le réseau autour de lui. Même si la méthode par WiFi est la plus connue, nous allons voir qu’il en existe d’autres…

Toutes les options de partage de connexion d’Android

1/ Partage via WiFi…

Vous devez travailler sur votre ordinateur, mais vous n’avez pas le WiFi ? Votre smartphone va alors se transformer en point d’accès et « prêter » sa connexion à votre PC ou votre Mac. Vous êtes dans un endroit où personne ne capte Internet sauf vous ? Soyez sympa et partager votre 4G/5G avec vos amis ! Normalement, vous devriez avoir un raccourci Point d’accès dans le menu déroulant des notifications en haut, mais vous pouvez retrouver la fonctionnalité depuis Paramètres>Réseau et Internet>Point d’accès et partage de connexion>Point d’accès WiFi. Activez le partage et définissez un mot de passe. Vous pouvez aussi changer le nom du point d’accès et le protocole de communication. N’oubliez pas de cocher Désactiver le point d’accès automatiquement pour économiser votre batterie.

2/ …Sur PC, Mac ou mobile.

Sur votre ordinateur, il suffira de chercher, le nom du point d’accès et de rentrer le mot de passe. Bravo, votre ordinateur est connecté au réseau via l’Internet mobile de votre smartphone. Pour les appareils mobiles, vous pouvez aussi afficher un QR code qui vous connectera en 2 secondes…

3/ Partage avec un câble USB

Si vous avez un appareil sans WiFi ou avec le WiFi en panne, il existe toujours la possibilité d’accéder à l’Internet mobile de votre téléphone avec un câble USB. Lorsque vous branchez l’appareil à un PC par exemple, un menu devait s’afficher sur le mobile où on vous proposera Partage de connexion via USB. Si elle n’apparaît pas, regardez dans vos notifications : vous devriez avoir reçu un message pour vous demander ce que vous souhaitez faire. Dans le cas contraire, allez dans Point d’accès et partage de connexion.

4/ Partage en Bluetooth

Toujours dans Paramètres>Réseau et Internet>Point d’accès et partage de connexion, vous pourrez activer Partage via le Bluetooth. Cela peut servir si vous n’avez pas de câble, que le WiFi est cassé ou s’il s’agit d’un appareil exclusivement Bluetooth comme un objet connecté par exemple. Ça n’arrivera pas tous les jours, mais ça a le mérite d’exister. Deux petits inconvénients à ce partage Bluetooth, il faudra que les appareils soit proches l’un de l’autre et le débit sera moins bon qu’en WiFi ou par câble USB…

5/ Un partage de connexion RJ45 ?

Terminons par la fonctionnalité la plus improbable : le partage de connexion Ethernet avec une prise RJ45. Et oui, Android propose Partage via Ethernet dans Point d’accès et partage de connexion. Étrange ? Un peu oui, d’autant qu’il n’existe pas de prise RJ45 sur nos smartphones d’1cm d’épaisseur. Il faudrait en fait utiliser un adaptateur USB-RJ45 pour ce faire et même s’ils existent, il est quand même plus simple de trouver un câble USB tout simple. Cette option a en fait été créée pour d’autres appareils Android comme les box TV ou les smart TV afin de faciliter des installations Home Cinema. Nous avons un peu de mal à imaginer un cas pratique, mais pourquoi pas ?