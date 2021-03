Notifications sites Web : supprimez les indésirables de votre navigateur

Les notifications sur les sites Web sont devenues au fil des ans un moyen très pratique pour leurs propriétaires d’avertir les visiteurs de la publication d’un nouvel article, d’une promotion ou bien encore d’une vidéo.

Cela dit, il arrive qu’on les active sans forcément le savoir ou vouloir. En plus de proposer une alerte sur l’utilisation des cookies ainsi qu’un accord de confidentialité, de plus en plus de sites Web intègrent un système de notifications. Si l’on n’est pas attentif, on a vite fait de les activer accidentellement.

Si vous faites partie des personnes qui les ont par mégarde activées et reçoivent ce type de notifications pouvant vite devenir agaçantes, on vous explique comment les désactiver. Cette astuce est valable pour Google Chrome, mais la méthode reste très similaire si vous utilisez un autre navigateur Web.

Notifications Web dans Google Chrome : comment les désactiver

Commençons dans un premier temps à voir les étapes à suivre sur smartphone. Nous verrons par la suite comment appliquer la méthode sur ordinateur.

Ouvrez votre navigateur Chrome.

En haut à droite, appuyez sur l’icône représentée par trois petits points.

Dans le menu, rendez-vous sur Paramètres .

. Vous devriez alors voir un menu Notifications . Appuyez-y dessus.

. Appuyez-y dessus. Vous verrez alors que les notifications sont activées.

Pour les désactiver, il suffit de faire glisser le curseur vers la gauche.

Sur ordinateur, c’est tout aussi simple mais le menu est un peu plus difficile à trouver que sur smartphone.

Ouvrez le navigateur Chrome.

En haut à droite, cliquez sur l’icône représentée par trois petits points puis sur Paramètres .

. Rendez-vous dans le menu Confidentialité et sécurité et cliquez sur Paramètres des sites .

et cliquez sur . Cliquez sur Notifications .

. Vous pouvez alors depuis la fenêtre qui s’affiche, choisir de bloquer ou d’autoriser les notifications.

Voilà ! Les notifications Web intempestives sont de l’histoire ancienne. Vous pouvez désormais naviguer sur la toile tranquillement sans ne plus être dérangé.

