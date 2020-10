NordVPN : encore plus rapide avec NordLynx

NordVPN a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité à son service : le protocole NordLynx. Ce dernier permet des débits qui peuvent attendre plus de 3 fois la vitesse du vieillissant OpenVPN et presque 20 % plus rapide que IPSec. Cela ne voudra pas dire grand-chose pour la plupart des utilisateurs, mais ces deux protocoles (OpenVPN et IPSec) sont utilisés sur la plupart des connexions VPN modernes. Attention, NordLynx ne sort pas d’un chapeau magique. Il s’agit d’une variante du très récent WireGuard.

Sorti en 2015, ce protocole open source est efficace, rapide et il contient moins de 4000 lignes de code alors qu’OpenVPN en contient 400 000. Sa «surface d’attaque» (et donc les failles potentielles) est réduite à son minimum. Pourquoi ne pas utiliser WireGuard directement alors ? Le problème avec ce protocole c’est qu’il n’attribue pas d’adresse IP de manière dynamique à chaque utilisateur. Il est donc nécessaire de stocker certaines données personnelles sur le serveur. C’est évidemment exclu pour une parfaite confidentialité. NordVPN a donc créé NordLynx qui ajoute une étape cruciale : le double NAT (Network Adress Translation).

Avec ce système, tous les utilisateurs ont la même adresse IP, mais chaque tunnel VPN en a une différente attribué via NAT. Au final, seul un serveur d’authentification stockera des métadonnées qui ne pourront jamais servir à retrouver l’Internaute. Rapide et sécurisé.

En ce moment, NordVPN propose une promotion sur son offre de 2 ans. Alors qu’un mois d’utilisation coûte 10,64 €, ici le prix est de 3,30 €/mois. C’est une réduction de -68 % ! Vous n’êtes pas engagé, il suffit de payer votre abonnement en une seule fois. Bien sûr, vous avez 30 jours pour revenir sur votre décision…

Vraiment plus rapide ? Oui ! Sur notre modeste connexion de campagne, nous avons fait quelques essais : sans VPN, avec NordLynx et avec OpenVPN… Sans VPN

Débit descendant : 3,82 Mbit/s

Débit montant : 0,54 Mbit/s NordLyn x

x Débit descendant : 3,28 Mbit/s

Débit montant : 0,47 Mbit/s OpenVPN Débit descendant : 2,58 Mbit/s

Débit montant : 0,39 Mbit/s

Utilisez le nouveau protocole NordLynx avec NordVPN

1/ Sur ordinateur (Windows, Linux, Mac)

Commencez par appliquer la dernière mise à jour si elle vous est proposée et cliquez dans le petit engrenage en haut. Dans le menu Auto-connect, sélectionnez NordLynx dans la zone Protocole VPN. C’est tout ! Même pas besoin de redémarre le logiciel.

2/ Sur mobile Android et iOS

Sur mobile c’est presque la même chose. Sélectionnez l’engrenage et dans Protocole VPN, choisissez NordLynx. Vous pouvez vous connecter directement via cette nouvelle méthode.