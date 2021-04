Netflix, Prime, Disney+… Les programmes du monde entier avec le VPN Cyberghost !

Bien sûr, les VPN servent à protéger votre connexion Internet, sur votre ordinateur ou sur votre mobile, mais les services actuels proposent des «petits plus». C’est le cas de CyberGhost qui met fréquemment à disposition de ses clients de nouvelles fonctionnalités.

Alors qu’il est proposé avec une réduction de 83 % sur le tarif normal, CyberGhost est aussi connu pour la variété de ses serveurs. On trouve en effet plus de 6800 serveurs répartis dans 89 pays, mais ce qui fait la force de l’offre de CyberGhost c’est qu’ils sont spécialisés : des serveurs avec un bon ping pour les gamers, des serveurs avec un haut débit pour le téléchargement et des serveurs avec une bande passante stable pour le stream.

Le n°1… pas uniquement à cause de son prix

CyberGhost est le VPN numéro 1 dans notre classement des meilleurs VPN 2021 et pas seulement à cause de son prix plancher (seulement 2 €/mois). Certes vous profitez en ce moment de 3 mois gratuits et de 45 jours pour réfléchir, mais outre ses serveurs dédiés et nombreux, il propose énormément de fonctionnalités :

Chiffrement solide et protocole récent (AES-256 & WireGuard)

Serveurs avec ping réduit pour les gamers

Prise en charge des dernières consoles (PS5 et Xbox Series S/X)

ID Guard Password Checker & Leak Monitor offert

7 appareils simultanés

Règles intelligentes, liste blanche et Kill Switch

Peer-to-peer, Netflix US et japonais : les petits plus de CyberGhost

1/ Netflix, Disney+, sport…

Vous êtes en vacances à l’étranger et vous voulez regarder un match sur Canal+ ou RMC Sport ? Le problème c’est qu’avec votre IP étrangère vous ne pouvez pas : ça bloque. Avec CyberGhost vous pouvez choisir une IP française et voir votre match. Cela marche bien sûr dans «l’autre sens» : vous pouvez profiter de contenu inédit sur les plates-forme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Il suffit de choisir une IP américaine, canadienne ou japonaise et faire le plein de nouveautés. Vous avez la plupart du temps des sous-titres français et même parfois les doublages. Les serveurs sont mêmes classés avec des mentions « Optimisé pour NBC », mais aussi BBC, Globo, Fox Sport, ESPN, Rai Play, etc.

2/ Téléchargement P2P

Certes le téléchargement direct est plus populaire, mais « les vrais savent » : le téléchargement via BitTorrent est synonyme de qualité. Le problème c’est qu’avec HADOPI on a vite fait de recevoir des lettres pas très sympas (il faut bien justifier le salaire de ces clowns). « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Avec un serveur P2P très rapide et un trafic chiffré depuis un emplacement France, vous êtes sûr personne ne sait ce que vous faites. C’est aussi le cas pour vos recherches Internet d’ailleurs.