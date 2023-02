Mon téléphone s’éteint tout seul et se rallume : nos 6 solutions

Si votre téléphone s’éteint tout seul et se rallume de façon répétée, vous n’êtes pas seul. C’est un problème courant auquel de nombreux utilisateurs de smartphones Android sont confrontés. Cela peut être causé par plusieurs facteurs tels que des problèmes de logiciels, des défauts matériels, des applications malveillantes ou encore une batterie faible. Dans cet article, nous allons explorer les solutions les plus courantes du problème “mon téléphone s’éteint tout seul et se rallume.” Que vous utilisiez un nouveau téléphone ou un ancien, les conseils que nous vous donnons vous aideront à résoudre ce problème et à éviter qu’il ne se reproduise à l’avenir.

#1 – Entièrement chargé

Si votre téléphone n’est pas entièrement chargé, cela peut causer le redémarrage du système, car la batterie est faible. Donc, essayez de le charger au maximum afin d’éviter le problème « mon téléphone Samsung s’éteint tout seul. »

#2 – Redémarrer votre téléphone Samsung

Si vous avez toujours ce problème, essayez de redémarrer votre téléphone. Parfois, cela suffit à résoudre le problème, car il pourrait s’agir d’un bug de système.

#3 – Réparer le redémarrage intempestif avec DroidKit

Lorsque votre téléphone s’éteint tout seul et se rallume après, il pourrait s’agir d’un problème dans son système d’exploitation, surtout si vous venez d’installer une nouvelle mise à jour ou d’effectuer un root. Dans ce cas, le meilleur moyen pour régler ce problème est de réparer le système. DroidKit est un outil conçu pour résoudre différents problèmes liés au système Android. Parmi ces fonctionnalités est la réparation du système Android.

Voici donc comment résoudre le problème « mon téléphone s’éteint tout seul et se rallume » en réparant le système avec DroidKit :

Avant de commencer, veuillez télécharger et installer DroidKit sur votre PC/Mac puis lancez-le.

sur votre PC/Mac puis lancez-le. Une fois installé, connectez votre téléphone et cliquez sur Réparateur OS.

Tapez sur Commencer pour continuer.

Suivez les instructions pour connecter votre téléphone en mode de récupération.

Tapez le code PDA dans la case indiquée puis appuyez sur Télécharger le Firmware.

Une fois téléchargé, cliquez sur Réparer maintenant.

Suivez les instructions pour connecter votre téléphone en mode de téléchargement.

Enfin, patientez jusqu’à la fin de la réparation.

#4 – Réinitialisez le téléphone à ses paramètres d’usine

La réinitialisation aux paramètres d’usine efface la mémoire de votre téléphone et le rend comme vous l’avez acheté la première fois. Cela peut également fixer le problème du téléphone qui s’éteint tout seul et qui se rallume.

Pour réinitialiser votre téléphone, allez sur Paramètres > Paramètres supplémentaires > Réinitialisation des paramètres d’usine.

#5 – Mettre à jour le téléphone

Il est possible qu’une mise à jour logicielle soit disponible pour votre téléphone, ce qui peut résoudre le problème. Vérifiez si une mise à jour est disponible et installez-la si c’est le cas.

Allez sur Paramètres > À propos du Téléphone > Mise à jour.

#6 – Contacter le service après-vente

Si toutes les solutions que nous avons mentionnées ne fonctionnent pas pour vous, veuillez contacter le service après-vente afin d’avoir plus d’informations sur ce problème.

Conclusion

Le problème « mon téléphone s’éteint tout seul et se rallume » arrive souvent aux utilisateurs Android. Vous pouvez utiliser les solutions mentionnées dans cet article, et si le problème persiste, essayez de réparer le système avec DroidKit, cela devrait régler ce problème.

Si vous avez réussi à résoudre ce problème, partagez ce guide avec d’autres utilisateurs.