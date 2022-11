Message vocal WhatsApp : écoutez avant d’envoyer !

Vous aimez bien utiliser des messages vocaux sur WhatsApp, mais vous aimeriez bien les écouter avant de les envoyer ? C’est tout à fait possible. Nous verrons aussi qu’il est possible d’envoyer des messages vocaux sur n’importe quelle appli.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée dans le monde, car c’est aussi celle qui propose le plus d’options et qui opère de nombreuses mutations à chaque nouvelle version. Dernièrement l’appli a ajouté la possibilité de se poster des messages à soi-même, de profiter de son compte sur deux appareils en même temps ou de lancer des sondages sur un groupe.

Message vocal : c’est pratique !

Une fonctionnalité peu connue consiste à envoyer un message vocal : vous l’enregistrez et vous l’envoyez à la personne ou au groupe. C’est pratique si vous n’avez pas envie de taper un long message ou si vous avez les mains prises. Le problème c’est que la plupart des utilisateurs ne savent pas qu’il est possible d’écouter son message avant de l’envoyer. Cela évite d’envoyer un message un peu décousu, avec des bafouillements, des longueurs : bref, un truc inécoutable qui donnera envie à votre correspondant de vous étrangler.

Voyons donc comment éviter un homicide…

Écoutez votre enregistrement vocal avant de l’envoyer

1/ Verrouillez l’enregistrement

Dirigez-vous vers la conversation ou le groupe sur lequel vous souhaitez laisser un message, mais au lieu d’appuyer sur le bouton du micro, faites glisser ce dernier vers le haut pour verrouiller l’enregistrement. Commencez à parler.

2/ Écoutez votre message puis envoyez ou effacez

Appuyez sur le bouton Pause pour interrompre l’enregistrement lorsque vous avez fini et faites lecture pour écouter ce que vous avez dit. Libre à vous de l’envoyer avec la flèche de droite ou de supprimer le message avec l’icône en forme de poubelle. C’est tout. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Plus besoin de supprimer de la conversation un message un peu trop long ou confus !

3/ Des messages vocaux sur n’importe quelle messagerie

Saviez-vous qu’il est possible d’envoyer des messages vocaux dans n’importe quelle messagerie, même celles qui ne proposent pas cette fonctionnalité ? Il suffit d’enregistrer votre message sur l’application Magnétophone ou Enregistreur et de faire Partager. Vous pourrez alors l’envoyer par e-mail ou sur n’importe quel moyen de communication.