Localisation, contacts, microphone… Surveillez et contrôlez les Autorisations Android !

À l’installation, chaque application Android demande des «autorisations» pour accéder à tel ou tel élément de votre smartphone : contacts, microphone, appareil photo, stockage, etc. Si certaines sont optionnelles, d’autres sont indispensables au bon fonctionnement de l’appli. Dans cet article, nous allons expliquer l’importance de bien sélectionner ces autorisations et voir comment les gérer.

Pour fonctionner, une application a besoin d’interagir avec des éléments de votre téléphone. Une appli de cartographie demandera nécessairement un accès à votre GPS, tandis qu’une messagerie instantanée demandera sûrement un accès à votre liste de contacts : logique. Certaines applis sont néanmoins un peu trop «demandeuses». Il s’agit d’en savoir le plus possible sur vous pour mieux cibler leurs publicités.

Une lampe torche ou une appli qui fait des pets n’a pas besoin de connaître votre localisation ou d’avoir accès à votre agenda. Depuis Android 6, les utilisateurs ont le contrôle sur ces autorisations, mais attention, certaines applis refuseront de fonctionner si elles ne peuvent pas avoir accès à ce qui leur semble indispensable. Dans le tuto suivant, nous allons voir comment regarder si une application n’est pas trop curieuse, ajouter ou supprimer des autorisations. Vous pouvez sélectionner autorisation par autorisation et appli par appli !

Gestion des autorisations Android

1/ Dans les paramètres…

Dans Paramètres, allez dans Applications (ou Applis et notifications ou quelque chose d’approchant) puis Gestionnaire d’autorisations. Dans MIUI12, ce sera Application > Gérer les applications > Autorisation > Autorisation. Il faudra un peu chercher suivant votre surcouche, mais rien de bien sorcier. Au pire, cherchez «autorisations» dans la barre de recherche des Paramètres.

2/ La liste des autorisations

Vous trouverez donc la liste des autorisations avec le nombre d’applications qui les utilisent. Elles sont au nombre de 15 :

Activité physique

Agenda

Appareil photo

Capteurs corporels

Contacts

Journaux d’appels

Localisation

Microphone

SMS

Stockage

Téléphone

+ 4 autres autorisations supplémentaires

Désactiver l’alarme

Écrire des messages instantanés

Informations concernant la voiture

Lire des messages instantanés

3/ Qui a accès à quoi ?

Si vous désirez savoir quelle application utilise le GPS ou le micro par exemple, allez dans Localisation ou Microphone. Ici vous verrez les applis autorisées. Si l’une d’elles vous chagrine, sélectionnez-là et faites Refuser. N’oubliez pas que certaines autorisations sont obligatoires à leur bon fonctionnement. Pas de panique non plus, si une appli n’a pas la bonne autorisation, elle vous demandera de l’activer au moment voulu.

4/ Toutes les autorisations par appli

Faites Afficher toutes les autorisations pour… si vous voulez voir à quoi d’autre l’appli en question a accès. À l’inverse, vous pouvez depuis cet écran permettre une autorisation particulière qui n’était pas dans la liste depuis le menu Non autorisées.