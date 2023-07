L’enfer TikTok : pourquoi et comment supprimer votre compte ?

Vous en avez marre de Masdak, des challenges débiles et des « influvoleurs » Bac -5 qui vivent à Dubaï ? Faites comme nous et effacez votre compte TikTok !

Nous ne savons pas trop ce qui nous a pris. Il y a quelques mois, nous avons ouvert un compte TikTok pour y poster des vidéos retravaillées de notre chaîne YouTube. La mayonnaise n’a pas vraiment pris : 88 malheureux followers et une seule vidéo qui sort du lot à presque 5000 vues. Pas de quoi pavoiser. Cette expérience nous a appris cependant une chose : TikTok c’est le mal absolu. Nous ne nous en rendions pas vraiment compte avant parce que nous n’avons pas 15 ans : des contenus débiles, des fautes de syntaxe partout, des vidéos chronophages sans fin… La personne qui s’occupait du compte nous a suppliés de bien vouloir mettre un terme à son calvaire. Pour sa santé mentale, nous avons donc décidé de lui attribuer une tâche plus noble, mais nous sommes allés plus loin et nous avons carrément supprimé le compte TikTok du site. Si vous aussi vous voulez faire pareil et vous débarrasser de cette sangsue, suivez le guide…

Comment supprimer votre compte TikTok ?

1/ Votre compte

Allez sur votre profil et appuyez sur le menu avec les trois barres horizontales en haut à droite. Continuez sur Paramètres et confidentialité puis Compte.

2/ Supprimer le compte

Dans Compte, allez sur Désactiver ou supprimer le compte puis Supprimer le compte définitivement. Il faudra ensuite donner une raison. Mettez n’importe quoi ou faites comme nous et dites la vérité !

3/ Récupérez vos données (ou pas)

Il est possible de télécharger vos données TikTok : profil, activité, préférences et bien sûr vos vidéos. Nous avons décidé de tout effacer pour ne rien laisser tel Attila après un passage dans un magasin de porcelaine. Mais même comme cela, vous avez encore 30 jours pour revenir sur votre décision. Ne craquez pas !

4/ Bye bye saleté !

L’appli va alors vous envoyer un code par SMS pour valider votre décision. Appuyez sur Supprimer le compte puis encore sur Supprimer. Il ne vous reste plus qu’à désinstaller cette verrue et ce sera fini de votre lente agonie. Bravo, vous vous êtes débarrassé de TikTok. Bienvenue chez les vivants.