Le jeu à distance : les jeux de votre console Xbox sur votre smartphone

Vous avez une console Xbox Series S|X ou une Xbox One de la génération précédente et vous désirez jouer aux titres installés sur votre console depuis votre smartphone ? C’est possible avec la fonctionnalité « Jeu à distance ». Vous pouvez le faire chez vous en WiFi, mais aussi à l’extérieur avec votre forfait Internet mobile. C’est gratuit, mais il faudra réunir quelques conditions. On vous explique tout…

Commençons déjà par dire que cette fonctionnalité de jeu à distance n’a rien à voir avec le Cloud Gaming (anciennement xCloud), ce service de jeu dans le cloud de Microsoft qu’il est possible d’utiliser avec un Xbox Game Pass Ultimate. Nous y reviendrons dans un prochain article. Dans le jeu à distance, le Xbox Game Pass est facultatif et il s’agit de jouer avec votre mobile aux jeux installés sur votre Xbox. Pour ce faire, il vous faudra un smartphone ou une tablette au moins sous Android 6 (iOS 10 ou plus) et compatible Bluetooth 4. Vous devrez aussi posséder une console Xbox Series X|S ou Xbox One et une manette sans fil Xbox avec Bluetooth.

Une bonne connexion Internet…

Il vous faudra aussi l’application Xbox gratuite et une connexion WiFi 5 ou un accès à l’Internet mobile très solide si vous voulez jouer lorsque vous n’êtes pas chez vous. Même si le Xbox Game Pass n’est pas obligatoire, il regorge de jeux compatibles. Car oui, certains titres ne fonctionnent pas avec le jeu à distance, c’est notamment le cas des catalogues Xbox première du nom et Xbox 360. Heureusement, l’application Xbox ne vous sélectionnera que des jeux qui marcheront. Autre petite chose facultative : une griffe style PowerA MOGA pour accrocher votre manette à votre mobile, ce qui est quand même bien pratique.

Le jeu à distance : jouez sur votre console depuis votre téléphone

1/ Premiers réglages

Pour jouer à distance, il faudra que votre console soit en mode Démarrage instantané dans Appareil et connexion>Fonctionnalité à distance>Mode d’alimentation. Si vous téléchargez console éteinte, c’est que vous êtes dans le bon mode. Dans votre application Xbox, allez dans votre bibliothèque (l’icône en bas à gauche de votre avatar), puis Consoles. Sélectionnez votre console et faites Jeu distant sur ce périphérique. Bien sûr cela fonctionnera mieux à la maison en WiFi : il vous faudra du WiFi 5 (802.11 ac) ou WiFi 6 (802.11 ax).

2/ La manette

Vous devrez ensuite connecter votre manette, mais cela ne posera pas de problème car l’application vous prendra par la main. Sélectionnez les paramètres Bluetooth puis la manette en question. Notez qu’il faudra appuyer sur le bouton d’appairage si elle était précédemment liée à la console. Il est possible d’utiliser une manette Bluetooth tant qu’elle est compatible « Xbox ». Si vous avez le Game Pass, l’appli Xbox vous demandera d’installer une application supplémentaire. Encore une fois, il suffit juste de suivre les indications.

3/ Les jeux

Connectez-vous à votre compte Microsoft et c’est tout. Notez que si vous avez des jeux compatibles sur votre machine, mais pas de Game Pass, cela fonctionne aussi. Mais l’avantage du Game Pass c’est que vous pouvez faire votre petit marché et sélectionner des jeux compatibles avec le jeu à distance pour les installer sur votre console… à distance ! Car oui, le menu est le même que dans votre console : c’est comme avoir l’interface de votre machine sur votre smartphone ! C’est assez fou. À vous les Like a Dragon, GTA 5, Doom, FIFA 21, Forza Horizon 4, NBA 2K21, Ori 2, le futur Halo Infinite, etc.

4/ Jouez sous votre couette

Dans notre exemple nous n’avons pas eu besoin d’installer à distance le jeu puisque Forza Horizon 4 était déjà présent sur la console. Vous voici dans le jeu avec vos sauvegardes, vos paramètres, votre progression, etc. Vous pourrez reprendre le cours du jeu sur votre console quand vous voulez. Rappelons encore que les jeux Xbox 360 et Xbox de première génération ne sont pas compatibles avec le jeu à distance.

5/ Un système encore en rodage

Attention, même avec un WiFi 5 à la maison il a été un peu compliqué de jouer à Forza Horizon 4 sans lags. Il faut absolument que le réseau WiFi soit peu sollicité pour un jeu aussi lourd. Pour un jeu comme Ori and the Will of the Wisps par contre aucun problème même avec un Netflix allumé au premier. L’appli Xbox vous demandera à la fin de chaque session si l’expérience a été bonne et dans quelle mesure vous avez eu des difficultés pour corriger les problèmes dans l’ordre du possible.