Installer un fichier APK sur Android pour utiliser les applications de « sources inconnues »

On ne le répétera jamais assez : installer une appli qui n’est pas disponible dans un magasin sérieux est dangereux. C’est quasiment le seul moyen d’attraper un malware sous Android, pourtant vous devez parfois le faire pour différentes raisons. Nous allons vous montrer la marche à suivre et vous expliquer les risques.

Le Google Play Store intégré à votre smartphone ou tablette Android dispose d’un choix très vaste d’applis : ce sont des centaines de milliers de jeux, d’utilitaires, d’appli pour la recherche d’emploi, le multimédia, la gestion de budget, le divertissement, l‘écologie, le sport, la méditation, le bricolage, etc. Même s’il y a parfois des ratés avec des virus qui passent entre les mailles du filet, le Google Play Store est sécurisé et les chances de se faire contaminer sont infimes. Et c’est la même chose pour les magasins d’applications « sérieux » comme F-Droid, Aptoide, l’Amazon Appstore ou le Galaxy Store. Mais en dehors de ces magasins, on peut aussi installer une application « à la main » sous forme d’un APK.

Attention aux fichiers APK

Mais c’est quoi un APK Jamie ? C’est un fichier qui va permettre d’installer une application : l’équivalent Android du EXE sur Windows. Vous savez qu’il est risqué d’installer un EXE reçu par e-mail ou téléchargé sur un site louche. Et bien, c’est pareil avec les fichiers APK qui peuvent contenir n’importe quoi. On se souvient des soi-disant APK Fortnite avant même que le jeu ne soit sorti, mais c’est la même chose avec tout ce qui est attractif : un mod pour Minecraft, une version customisée de WhatsApp, une appli attendue, etc. Il s’agit bien sûr de vous voler des données, d’accéder à vos données bancaires, d’afficher des tonnes de pubs pour remplir les poches des pirates tout en rendant votre appareil inutilisable, de vous faire du chantage, etc. Pourquoi vouloir aller ailleurs donc ? Déjà, parce que vous le pouvez. Profitez-en c’est impossible sur iPhone ! Ensuite, il existe des applications qui sont exclues du PlayStore.

Google a le droit de vie et de mort sur son Play Store

Google bannissait encore les applications de pari en ligne il y a encore quelques années par exemple. Les applications antipubs ne sont pas non plus présentes : ce serait un peu contre-productif pour Google qui génère ses milliards avec la réclame. En mars 2020 c’est le benchmark AnTuTu qui s’est fait sortir. Pourquoi ? Google a jugé que l’appli était liée au développeur Cheetah Mobile, coupable d’avoir enfreint plusieurs règles du Store sur les données privées. Même si le lien est quasi-inexistant, c’est Google qui a le dernier mot. Du coup on doit installer l’appli depuis le site officiel, mais pour se faire il faudra faire en sorte de lever les différentes sécurités dans Android. Ces dernières sont là pour empêcher les utilisateurs débutants ou peu prudents de faire des bêtises (qui a dit des boomers?), mais si vous avez ce que vous faites…

Installer un APK depuis Chrome

1/ Chrome n’aime pas les APK

Dans les anciennes versions d’Android, il fallait aller dans les Paramètres de sécurité pour autoriser l’installation des sources inconnues depuis toutes les applications. Elles sont dorénavant autorisées pour chaque appli au cas par cas. Allons sur le site officiel de AnTuTu et téléchargez l’APK avec Chrome. Déjà, le navigateur vous met en garde, il faudra valider votre choix par deux fois en faisant Enregistrer puis OK.

2/ Redirigé vers les paramètres

Dans les téléchargements de Chrome, sélectionnez le fichier APK correspondant à l’application. Chrome va vous expliquer que vous ne pouvez pas le faire et vous invite à aller dans les Paramètres.

3/ Autoriser Chrome à installer un APK de source inconnue

Vous êtes alors envoyé directement dans le menu Installation d’applis inconnues. Il faudra autoriser cette source spécifique : Chrome. Ce sera la même chose avec Firefox ou avec votre gestionnaire de fichiers si vous récupérez l’APK après un transfert depuis un PC par exemple.

4/ Play Protect, le dernier rempart

Vous pouvez enfin installer l’appli… Sauf qu’il y a encore un obstacle : Play Protect, une autre mesure de sécurité pour vérifier les applications qui viennent du Play Store ou de l’extérieur. Faites Installer quand même. Bravo, vous avez enfin installé votre APK « à la main ». Pour revenir sur votre décision concernant Installation d’applis inconnues et restreindre les autorisations que vous avez accordées, il faudra aller dans Applis et notifications > Accès spéciaux des applis > Installation d’applis inconnues (Android 12 « stock »), Données biométriques et sécurité > Installation d’applis inconnues (Samsung) ou Confidentialité > Gérer > Accès spécifiques des applications > Installer des applications inconnues (Xiaomi). Si vous ne trouvez pas, tapez « inconnue » dans le menu de recherche des Paramètres.