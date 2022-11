Google Pixel 6 et 7 : ces 5 astuces que vous devez absolument connaître !

Google soigne ses Pixel et ajoute sans cesse des nouveautés pour se démarquer du reste de la production des smartphones Android. Si vous avez un Pixel 5, 6, 6 Pro, 6a, 7 ou 7 Pro avec Android 12, voici quelques astuces que vous devriez connaître…

Vous le savez, Google propose souvent des mises à jour et des fonctionnalités intéressantes pour sa gamme de smartphones Pixel. La gomme magique, la recharge adaptative et la détection d’accident de voiture ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

Google propose d’autres exclusivités, mais ces dernières sont plus discrètes et il est facile de passer à côté si on ne passe pas sa vie dans les menus d’Android 12. Voici 5 exemples de fonctionnalité ou d’astuces méconnues, mais qui mériteraient d’être mises en avant…

5 astuces méconnues sur les Google Pixel

1/ La rotation de l’écran d’accueil

Peut-être avez-vous envie d’utiliser votre Google Pixel comme d’une tablette. Dans ce cas, il est possible de faire en sorte de l’utiliser en mode paysage, y compris dans l’écran d’accueil. Pour cela, faites un appui long dans une zone vide de l’écran d’accueil et faites Paramètres de l’accueil. Ici vous pourrez activer Autoriser la rotation de l’écran d’accueil. Et comme par magie, l’écran d’accueil va suivre la rotation de l’écran si vous le tournez à 90°…

2/ La saisie multilingue au clavier

La saisie multilingue permet de taper sur un clavier sans que celui-ci soit le bon. Explication : imaginez que vous ayez un double clavier estonien et français : le système passera de l’un à l’autre en corrigeant les mots si besoin. Attention, cela ne fonctionne pas avec toutes les langues, mais cela permet de taper sans se préoccuper du clavier actif. Allez dans Paramètres > Système > Langues et saisie > Clavier à l’écran > Gboard > Langues puis Ajouter un clavier et activez Saisie Multilingue.

3/ Le double appui au dos pour lancer une action

Les Google Pixel sont équipés d’un capteur au dos de l’appareil qui permet de lancer une action lorsque vous le tapotez : c’est le double appui. Allez dans Paramètres > Système > Gestes > Appuyer deux fois pour lancer des actions. Activez Utiliser le double appui. Libre à vous de choisir ce que vous désirez déclencher par ce geste : Prendre une capture, Accéder à votre assistant numérique, Lire ou mettre en pause les contenus multimédia, Voir les applis récentes, Afficher les notifications, Allumer/éteindre la lampe de poche et Ouvrir une application. Si vous avez une coque, il est même possible de régler la Sensibilité du double appui.

4/ Les sous-titres instantanés avec traduction à la volée

Sur les Google Pixel, il est possible d’afficher des sous-titres pour n’importe quelle appli. Allez dans Paramètres > Accessibilité > Sous-titres instantanés et activez Utiliser les sous-titres instantanés. Si vous désirez traduire ces sous-titres à la volée, il suffit d’ajouter une langue. Vous pourrez par exemple afficher des traductions à la volée dans YouTube ou dans n’importe quelle autre application.

5/ Les accès au micro et à la caméra

Si vous voulez être sûr de ne pas partager l’accès au micro ou à l’appareil photo lors d’un rendez-vous professionnel par exemple, il est possible de le faire très rapidement depuis le panneau déroulant du haut, celui des notifications. Appuyez sur deux bulles pour couper les accès. Si vous n’avez pas ces bulles dans votre zone de notification, il faudra dérouler ce menu du haut et de choisir l’icône de crayon en bas à droite. Réarrangez vos bubulles. Vous pourriez même découvrir des accès très pratiques comme celui à votre Enregistreur vocal (magnétophone), votre stockage ou un raccourci vers votre VPN…