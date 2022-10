Google Maps : comment enregistrer et utiliser les cartes hors ligne ?

Oui, Google est le diable pour de nombreuses raisons mais la compagnie américaine a aussi parfois des éclairs de génie. On ne devient pas leader sur le marché des technologies par hasard et la firme de Mountain View a toujours su innover pour mieux étendre son influence sur le monde. C’est ainsi qu’est né Google Maps vers 2005, un service de cartographie/GPS aujourd’hui indispensable. Souvent mis à jour, il n’en finit plus d’ajouter des fonctionnalités et est devenu le partenaire privilégié de la plupart des utilisateurs de téléphones Android qui ne veulent pas se perdre. Mais que faire quand on n’a plus de réseau et que la carte ne s’affiche plus ? La solution est très simple bien que méconnue : vous pouvez l’enregistrer pour l’utiliser même sans réseau.

Google Maps : toujours une carte à jouer !

Il est vrai -et encore plus quand vous êtes en vacances et loin d’une prise électrique- qu’il peut arriver de se retrouver en mode avion pour garder sa batterie chargée. Le GPS, lui, fonctionnera toujours mais qu’en est-il de l’affichage de la carte sur Google Maps ? Pour continuer à l’utiliser, à vous de prendre les devants et de l’enregistrer en avance.

Utiliser Google Maps sans réseau

1/ Choisir un lieu

Entrez une adresse et déroulez les informations de cette dernière vers le haut,

2/ Préparer le téléchargement

Appuyez sur les trois petits points en haut à gauche, puis choisissez Télécharger un plan hors connexion

3/ Créer la carte

Choisissez la zone que vous souhaitez cartographier, sachant qu’elle peut couvrir jusqu’à 50km² et que, plus elle est grande, plus sa sauvegarde sera lourde en méga. Appuyez ensuite sur Télécharger

4/ Et ça marche !

Pour retrouver cette carte, appuyez sur la bulle de votre compte en haut à droite et, dans le menu déroulant, choisissez Plans hors connexion. Vous pourrez maintenant vous en servir même quand vous n’aurez pas accès au réseau.