Gmail : ne vous faites plus espionner et pister via vos e-mails !

Quand vous recevez un message sur votre adresse Gmail, il est possible qu’il soit pisté. On vous explique comment éviter de vous faire espionner.

On a toujours l’impression que nous courrons un risque de récolter des malwares dans les courriers indésirables, et c’est effectivement une réalité qui existe et qui peut coûter cher. Néanmoins, et c’est beaucoup moins connu du grand public, il également possible de se faire court-circuiter des informations par des e-mails venant de sources sûres. Sans même que vous n’ayez à faire autre chose que les ouvrir. Ceci est vrai pour de nombreuses communications commerciales. Grâce à des logiciels de marketing spéciaux, les marques intègrent un pixel de pistage dans une photo ou un lien inclus dans l’e-mail. Dès que vous ouvrez le message, les lignes de code du pixel envoient des informations à l’envoyeur comme l’endroit où vous vous trouviez, le temps que vous avez passé dessus et l’heure qu’il était au moment de l’ouverture. Assez d’indications qui serviront à adapter la prochaine salve de publicités à votre comportement et donc plus à même de trouver un écho direct dans votre porte-monnaie.

Maintenant que l’on vous a dévoilé l’existence de ces pixels fouineurs, on va vous expliquer comment les bloquer sur l’application Gmail de votre téléphone.

Gmail à la tête

Gmail est une application des plus pratiques puisque vous pouvez y connecter plusieurs comptes, sans nécessairement qu’ils soient des officiels de la maison Google. Vous pouvez de cette façon avoir accès à plusieurs adresses sur la même interface. Voilà comment vous débarrasser de ces vilains pixels intrusifs. Il va de soi que l’application est déjà présente dans votre téléphone.

1/ Le menu « hamburger » de Gmail

Lancez Gmail et cliquez sur l’icône des trois bandes horizontales en haut à gauche de votre écran

2/ Les Paramètres

Dans le menu qui apparaît, faites défiler les options jusqu’en bas pour faire apparaître l’onglet Paramètres, juste sous Contacts.

3/ Votre compte Gmail

Sélectionnez maintenant le compte sur lequel vous voulez intervenir

4/ L’onglet Images

Là encore, un menu fait son apparition et vous devez vous rendre tout en bas, dans l’onglet Images.

5/ Le chargement des Images

Dans la petite fenêtre qui se signale, sélectionnez alors l’option Demander confirmation avant d’afficher des images externes.

Voilà, cette manipulation toute simple vous permettra de ne pas être pisté par les pixels présents dans les photos qui s’affichent dans vos mails. Et sur les PC, on fait comment ?

Œil pour œil

Pour faire la chasse au pixel, vous trouverez des extensions comme Ugly Email. Vous pouvez l’installer sur votre Google Chrome et il fonctionnera dès que vous ouvrirez la page de vos messages. Si un mail reçu comporte un logiciel de traçage, vous en serez informé par l’apparition d’un icône en forme d’œil juste à côté du sujet de l’envoi.

Autre alternative pour Chrome, PixelBlock fonctionne de la même manière en tant qu’extension et fait apparaître un œil rouge à côté du nom de l’expéditeur quand vous ouvrez le mail. Toutefois, elle est encore plus efficace puisqu’elle permet de bloquer purement et simplement les pixels présents dans les messages. De quoi vous permettre de ne plus donner d’informations vous concernant malgré vous.