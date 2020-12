Filmora : le montage vidéo facile pour YouTubeur et vidéaste

Que vous ayez un caméscope, un appareil photo ou juste votre smartphone, vous aimeriez peut-être faire quelque chose de ces vidéos qui s’entassent sur votre appareil et que vous ne regardez jamais. À moins que ne naisse chez vous une vocation de YouTubeur ? Filmora est une solution de montage vidéo simple, efficace et complète. Voyons ce que ce logiciel a à proposer…

Dans la catégorie des logiciels de montage vidéo, nous avons les produits gratuits rarement complets (Movie Maker ou iMovie) et les logiciels très chers et peu accessibles (Adobe Premiere). Filmora X (10) est exactement entre les deux : simple à prendre en main, très complet sans coûter un bras. Car si ce dernier est payant, vous aurez tout le loisir d’essayer 100% des fonctionnalités du logiciel. La seule limitation c’est que vous aurez un filigrane sur votre fichier de sortie (une inscription «Réalisé avec Filmora X» sur votre vidéo finale). Bref, Filmora X joue le jeu de la transparence. Montez votre projet et voyez si le logiciel vaut le détour sans même sortir votre carte bancaire !

Un couteau suisse de la vidéo

Filmora est un logiciel de montage vidéo qui constitue une alternative idéale au Movie Maker de Windows ou au iMovie d’Apple. Il propose une interface très simple (sans être simpliste) et est compatible avec tous les formats de fichiers connus (MP4, AVI, H261, H264, FLV, MKV, M4V, 3GP, MOV, MPEG, VOB, RMVB, TS, M2TS, WMV, ASF…) Titres, effets, filtres, transitions, superposition, «picture in picture», keyframing, motion tracking : il sait tout faire… y compris en 4K.

Et ce n’est pas tout puisque Filmora permet de gérer un fond vert, le mixage audio, le réglage des couleurs (saturation, balance des blancs, plage dynamique), mais aussi générer des mouvements panoramiques et des zooms à partir d’images fixes, des enregistrements d’écrans (pour faire des tutos) et de stabiliser une vidéo qui serait un peu trop «shaky». Pour le format de sortie, vous avez le choix puisque vous pouvez choisir un type de fichier ou un encodage particulier, mais aussi un appareil (Xbox, PlayStation, Apple TV, Samsung Galaxy, etc.) et même un encodage prédéterminé pour YouTube ou Vimeo. Car oui, Filmora est un compagnon de choix pour les YouTubeurs. Si vous décidez de passer à l’achat, vous pouvez profiter en ce moment d’une réduction puisque le logiciel ne coûte que 59,99€ au lieu de 79,99 €. Pour ce prix, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, un support technique et bien sûr la suppression du filigrane.

Filmora X : présentation du logiciel

1/ Simple et convivial

Importez vos fichiers et placez-les dans les pistes du banc de montage comme bon vous semble. Avant de commencer le montage, vous pouvez couper des sections de vos rushs. Notez que le logiciel va adapter la résolution et le nombre de fps à votre projet, mais vous pouvez faire l’inverse, adapter votre projet aux caractéristiques de vos vidéos : c’est automatique. Vous pouvez mettre votre propre musique ou piocher dans la base de données de musiques libres de droits de Filmora X.

2/ Des effets de transition

Les transitions sont parfois vues comme «has been» par les YouTubeurs, mais vous trouverez sans doute votre bonheur dans les 240 effets de Filmora X ! Du plus basique au plus fou : vertical shutter, dissolve, cube, wormhole, fade, warp, grid, mozaic, etc. À vous de voir si les transitions peuvent être un plus pour votre vidéo sans pour autant la charger inutilement…

3/ Le titre de votre chef d’oeuvre

Pourquoi ne pas commencer votre vidéo par un titre ? Filmora permet de paramétrer ce que vous voulez : taille, orientation, effets, police, incrustation. Le résultat est saisissant : terminé les titres en Comic Sans MS qui bavent de Movie Maker…

4/ Effets et Éléments

C’est sans doute là où Filmora X se démarque le plus puisqu’il propose des effets très sympas : flou, disco, vieux films, MPEG glitch, lens flare, vision «insecte», pixellisation, sous l’eau, vintage, noir et blanc, comic book (trame), plusieurs types de bokeh, film endommagé, vieille TV, etc. Cela fonctionne comme Instagram, il suffit de l’appliquer sur votre vidéo. Les Éléments sont des effets fugaces comme un éclair, une onomatopée de BD, une flamme des cœurs, etc. Là encore, il y a énormément de choix.

5/ Split Screen

Vous avez envie de donner un style Ocean 13, 24 Heures Chrono, Kill Bill ou Carrie au Bal du Diable à votre film ? Et alors ? Vous n’êtes pas plus bête que Quentin Tarantina ou Brian de Palmo… De ce côté, Filmora X permet toutes les excentricités avec 2, 3, 4 ou même 5 sources dans une trentaine de configurations.