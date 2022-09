eyeZy : l’appli pour surveiller et contrôler facilement le smartphone de votre enfant !

Votre enfant grandit et vous avez peur pour lui. Qui fréquente-t-il ? Où va-t-il ? Est-il victime de harcèlement ? Sur quel site Internet va-t-il ? Pour répondre à ces questions et se rassurer, l’application eyeZy, complètement invisible, constitue la solution la plus complète du marché…

Les enfants grandissent vite et, même en ayant de bonnes relations avec eux et en dialoguant, certaines choses peuvent vous échapper. Vous pouvez très bien passer à côté de changements radicaux dans leur vie. De plus en plus jeunes, ils sont confrontés à Internet, aux réseaux sociaux, mais aussi à des fréquentations dont vous ne savez pas grand-chose. Pour garder un œil sur eux, il est possible d’utiliser une solution comme eyeZy : une application à installer sur leur smartphone. Vous pouvez très bien leur expliquer que vous souhaitez les surveiller ou garder ça pour vous puisque eyeZy est complètement invisible sur un téléphone. eyeZy permet de tout savoir concernant le smartphone sur lequel il est installé : position GPS, message, appel téléphonique, applis installées, recherche Internet, etc.

Après, vous n’êtes pas obligé d’utiliser toutes les fonctionnalités : vous pouvez très bien regarder où se trouve votre enfant sans pour autant lire ses messages ou regarder ses recherches Internet sans voir les photos qu’il a prises avec ses copains. Tout est compris dans le tarif, mais vous faites ce que vous voulez en fonction des libertés que vous désirez accorder à votre enfant. Notez qu’il est possible d’opérer la surveillance depuis votre ordinateur ou depuis une application mobile.

Comment installer eyeZy ?

Il est possible d’installer eyeZy sur un iPhone. Il faudra un accès au mot de passe iCloud ou utiliser le logiciel spécial fourni par eyeZy avec une connexion USB. Pour les appareils Android, c’est plus simple, n’importe qui peut le faire ! Il suffit d’avoir l’appareil déverrouillé en sa possession pendant moins de 10 minutes. Une fois dans le smartphone, eyeZy changera de nom et sera indétectable. Tout est très bien expliqué sur le site de eyeZy si bien que n’importe qui peut installer l’appli en suivant le tutoriel. Voyons maintenant en détail les fonctionnalités du logiciel…

Attention, eyeZy est un logiciel qui permet de suivre l’activité d’un enfant sur lequel vous avez autorité. En France, il est illégal d’installer ce type d’application sur le smartphone d’une personne adulte sans son consentement.

Toutes les fonctionnalités de EyeZy !

1/ SMS, e-mails et réseaux sociaux

Il suffit de choisir les différentes messageries dans la colonne de gauche. Il y en a énormément : SMS, e-mails, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Snapchat Telegram, Viber, Tinder, LINE, Hangouts, Skype & KIK. Vous verrez l’heure et la date, le contact et la totalité des messages écrits et reçus. Notez que si la messagerie qu’utilise votre enfant n’est pas répertoriée dans les messageries compatibles, le keylogger va de toute façon enregistrer toutes les frappes au clavier (même les mots de passe). Quant au Screen Recorder, il commencera à faire des captures d’écran dès que votre enfant ouvrira une application de réseau social.

2/ Contacts et Appels

eyeZy donne accès à la totalité des contacts avec au moins un nom et un numéro de téléphone. Vous pourrez aussi trouver l’adresse physique et l’adresse mail si ces informations ont été renseignées. En ce qui concerne les appels, ces derniers ne sont pas enregistrés, mais vous aurez accès aux journaux d’appels : qui a appelé, quand et combien de temps…

3/ Emplacement GPS & Calendrier

L’appli affiche l’emplacement en temps réel sur une carte et un enregistrement de la position de l’appareil toutes les 5 minutes. Vous pouvez donc suivre à la trace votre enfant tout au long de la journée. Les jeunes n’utilisent pas tous le Calendrier mais si c’est le cas, vous saurez ce qu’ils ont prévu de faire et qui ils doivent voir.

4/ Photos & Vidéos

eyeZy enregistre les photos et les vidéos prises avec l’appareil, mais aussi toutes les images et vidéos enregistrées sur l’appareil.

5/ Applis installées et Historique Web

Avec eyeZy vous pourrez voir les applications que votre enfant a installées ainsi que les sites qu’il a fréquentés avec un horodatage précis. Il est aussi possible de voir ses sites favoris enregistrés dans le navigateur. Tout en bas, on trouvera aussi le suivi des mots clés.

6/ Bloquer WiFi, Apps, et sites Web

eyeZy est très puissant. Peut-être trop. Il permet de bloquer le WiFi, certaines applications et certains sites Web. Attention, car en utilisant ces options, votre enfant peu s’apercevoir que quelque chose de louche se passe avec son appareil. À n’utiliser que dans certaines conditions donc…

7/ « Georepérage »

C’est une des fonctionnalités les plus intéressantes. Si nous avons vu qu’il était possible de savoir où était votre enfant et à quelle heure, le geofencing ou « géorepérage » permet d’être alerté sur son smartphone lorsque votre enfant entre ou sort d’une zone que vous aurez définie. Si votre enfant quitte l’école à 14h alors qu’il doit y être jusqu’à 17 heures, vous serez prévenu par exemple. Vous pouvez aussi être prévenu s’il rentre dans un quartier où il ne doit pas aller.

Combien ça coûte ?

eyeZy est un service qui propose des tarifs dégressifs : si le prix de 41,99 €/mois est selon nous trop élevé, il est beaucoup plus intéressant si vous prenez la formule d’un an puisque vous ne paierez que 9,99 €/mois. C’est loin d’être une mauvaise idée si vous désirez utiliser eyeZy pour toute l’année scolaire. Enfin, il existe une offre trimestrielle à 23,99 €/mois.