EyeZy : comment surveiller le téléphone de vos enfants ?

L’application eyeZy vous permettra d’avoir accès à tout ce que fait votre enfant avec son téléphone. On vous explique comment elle fonctionne et comment l’installer.

La beauté d’Internet, c’est que l’on a accès à tout ! Alors, bien sûr, « tout », ça fait beaucoup et ça n’englobe pas que des choses positives. L’autre avantage d’Internet, c’est que tout le monde peut s’y promener. Et, là, même réflexion, tout n’est pas pour tout le monde. Bref, le Web peut être une vraie plaie pour les enfants, tout comme leur confier un téléphone portable en permanence. Heureusement, pour éviter le pire, il existe des applications comme eyeZy qui vous permette de garder un œil sur ce qu’ils y font dessus.

EyeZy : souriez, vous êtes surveillé !

EyeZy permet en effet de surveiller n’importe quel téléphone appartenant à une personne qui est sous votre responsabilité. Toute autre utilisation est bien sûr interdite par la loi. Avec ce programme, vous aurez accès à l’intégralité des actions de la personne surveillée. Que ce soit sa position GPS, ses messages, ses appels téléphoniques, quelles applis elle a installées, son historique Internet, ses photos, ses vidéos et même ce qu’elle a tapé sur son clavier… TOUT vous sera accessible en un clic ! Alors ce n’est pas parce que vous y avez accès que vous devez obligatoirement tout surveiller et c’est ainsi à vous de vous adapter aux fonctionnalités proposées. Nous vous expliquons maintenant comment l’installer.

Tuto d’installation

Tout d’abord, rendez-vous sur le site d’eyeZy en suivant ce lien qui vous fait profiter de réductions toute l’année. Cliquez ensuite sur « Essayez Maintenant » en haut à droite et créez un compte. Un lien vous sera alors envoyé et vous aurez alors accès aux différents tarifs. Le plus avantageux, comme d’habitude, c’est celui à l’année. En choisissant cette formule, il vous en coûtera 9,99 €/ mois.

Ensuite, entrez la marque et le modèle du smartphone et, si vous ne le trouvez pas, choisissez « Autres ». Avec le smartphone à surveiller en votre possession, il faudra suivre ensuite à la lettre les instructions affichées à l’écran. C’est la partie la plus longue qui devrait vous prendre à peu près 10 minutes.

Il vous faudra désactiver Play Protect, télécharger l’installeur eyeZy, effacer les données de navigation, installer l’APK, autoriser le suivi, activer les captures, donner les différentes autorisations et faire en sorte d’empêcher l’optimisation de la batterie sur cette appli (pour éviter que le système ne la coupe de force). N’ayez pas peur, tout vous sera expliqué étape par étape et en français, s’il vous plaît ! Bien sûr l’appli est complètement invisible sur l’appareil de votre enfant, mais rien ne vous empêche de lui en parler pour installer une relation de confiance.

Pour terminer tout ça, vous n’aurez qu’à entrer votre code client et le tour est joué ! Vous pourrez alors suivre l’activité et la position de votre bambin sur un ordinateur ou sur une application dédiée sur votre propre smartphone.