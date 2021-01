Espionnez les photos d’un smartphone avec mSpy

L’application mSpy permet d’installer un mouchard invisible sur un smartphone pour récupérer toutes les informations importantes : messages, journaux d’appels, calendriers…mais aussi les photos et les vidéos contenus sur l’appareil.

Nous avons déjà vu qu’avec mSpy, il est possible de surveiller l’activité d’un smartphone, de consulter les messages (SMS, mais aussi messageries de type WhatsApp ou Snapchat) et de géolocaliser l’appareil sur lequel est installé mSpy. Mais mSpy permet aussi de récupérer les photos et vidéos de l’appareil surveillé…

Rappelons que cette application s’installe rapidement dans le téléphone de votre choix. Attention, installer une telle application sur un appareil sans le consentement de la personne est illégal en France. Cela s’adresse avant tout à la surveillance de vos enfants.

Les fonctionnalités de mSpy

Outre la lecture photos et vidéos de l’appareil surveillé, mSpy propose :

La consultation des messages (SMS, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Telegram, Skype, Tinder, Viber, Kik, Line, Instagram, iMessage, Hangouts)

La totalité des pages Web consultées

La liste des applications installées avec la possibilité de les bloquer

Un keylogger pour voir tout ce qui est tapé sur le clavier

La position du téléphone en temps réel avec «geofencing» pour délimiter des zones

Le prix ?

Le logiciel mSpy n’est pas nouveau et dispose d’une réputation dans le domaine de la surveillance de smartphone. La meilleure formule consiste à prendre l’offre «Premium» pour un an à 9,91 €/mois. L’offre «Basic» sans engagement à 26,99 €/mois peut sembler intéressante, mais il manque des fonctionnalités. Si vous ne souhaitez pas vous engager pour une longue période, mais profiter de toutes les options, la formule trimestrielle à 23,56 €/mois constitue la meilleure solution.